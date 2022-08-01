В Пензе для детей устроили пенную вечеринку

01.08.2022 | 21:20

В Комсомольском парке простились со вторым летним месяцем. На площадке перед роллердромом организовали большую развлекательную программу для самых юных посетителей этого места культуры и отдыха.

«Где много танцев, конкурсов, веселья. И большой сюрприз для жителей города - пенная вечеринка», - сообщила SMM-менеджер парка культуры и отдыха «Комсомольский» Наталья Мягкова.

Вскоре белая пена буквально поглотила мальчишек и девчонок. Восторженные крики заглушали даже музыку. Единственное, за что переживали участники вечеринки, так это за сохранность своих девайсов.

Тем временем представители старшего поколения наблюдали за происходящим со стороны, в гущу событий не стремились.

«Да я и и так ничего не вижу, а уж с пеной вообще», - пояснила женщина.

Дети еще долго не хотели покидать площадку. Даже после того, как пушка, вырабатывающая миллионы воздушных пузырьков, выключилась, юные пензенцы продолжали вечеринку. Лежали в пене прямо на асфальте.

На этом праздники в парке не заканчиваются. Впереди еще целый август.