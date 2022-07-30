В Пензе приступили к реставрации старинного особняка

30.07.2022 | 18:30

Реставрация старинного дома на Кирова, 49, вступила в активную фазу. Некоторых пензенцев обеспокоило, как бы после окончания работ усадьба Солнышкиной не стала отличаться от прежней: якобы появится третий этаж. Однако специалисты заверяют, что исторический облик особняка сохранят и даже вернут кое-что обратно.

«Будут восстановлены центральный купол и центральный аттик. В 30-е годы и они, и иные декоративные элементы были утрачены», - сообщил руководитель Департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Дом стал украшением центральной улицы Пензы в начале XX века. До революции им владела Елизавета Солнышкина - богатая купчиха, торговавшая швейными и галантерейными товарами. Потом в здании размещались библиотека, детский сад, отдел народного образования, школа, областное управление милиции и даже склад.

Еще позже здесь надолго поселились связисты, а затем дом перешел в собственность нового хозяина. Он допустил нарушения, обнаруженные в 2021 году специалистами департамента по охране памятников.

«В сентябре начались работы, которые проводились не в установленном порядке. Они были приостановлены, практически в течение года разрабатывалась проектная документация», - пояснил Александр Понякин.

Бумаги прошли необходимые экспертизы, и теперь реставрация соответствует букве закона. Завершить ее намерены в течение года, считая с момента, когда начали. Усадьба Солнышкиной хороша собой не только снаружи - мастерам удалось спасти и часть внутренней лепнины.