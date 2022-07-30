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Общество

В Пензе приступили к реставрации старинного особняка

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Реставрация старинного дома на Кирова, 49, вступила в активную фазу. Некоторых пензенцев обеспокоило, как бы после окончания работ усадьба Солнышкиной не стала отличаться от прежней: якобы появится третий этаж. Однако специалисты заверяют, что исторический облик особняка сохранят и даже вернут кое-что обратно.

«Будут восстановлены центральный купол и центральный аттик. В 30-е годы и они, и иные декоративные элементы были утрачены», - сообщил руководитель Департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Дом стал украшением центральной улицы Пензы в начале XX века. До революции им владела Елизавета Солнышкина - богатая купчиха, торговавшая швейными и галантерейными товарами. Потом в здании размещались библиотека, детский сад, отдел народного образования, школа, областное управление милиции и даже склад.

Еще позже здесь надолго поселились связисты, а затем дом перешел в собственность нового хозяина. Он допустил нарушения, обнаруженные в 2021 году специалистами департамента по охране памятников.

«В сентябре начались работы, которые проводились не в установленном порядке. Они были приостановлены, практически в течение года разрабатывалась проектная документация», - пояснил Александр Понякин.

Бумаги прошли необходимые экспертизы, и теперь реставрация соответствует букве закона. Завершить ее намерены в течение года, считая с момента, когда начали. Усадьба Солнышкиной хороша собой не только снаружи - мастерам удалось спасти и часть внутренней лепнины.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Здание историческое,рядом кинотеатр Олимп. Но всё портит химера дырявого Иван-коня. Уберите этот стыд из исторической части города. Для таких поделок есть полигон в Рамзае.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Здание историческое,рядом кинотеатр Олимп. Но всё портит химера дырявого

> Иван-коня. Уберите этот стыд из исторической части города. Для таких

> поделок есть полигон в Рамзае.

========================

Однозначно. Антипатриотическая квота.

Гость||

Замечательно!

Гость||

Та-ак.Родину продали,похоже и это тоже частнику давно принадлежит?

Гость||

Поговаривают сынку Вани-гармониста

Гость||

Гость писал(a):

Поговаривают сынку Вани-гармониста
Интересное кино...

Имя: Гость
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