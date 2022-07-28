В Пензе провели рейд по контролю за перевозками детей-пассажиров

28.07.2022 | 20:00

С начала 2022 года на территории Пензенской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров, 3 ребенка погибли и еще 45 получили травмы.

В целях снижения количества подобных трагедий сотрудники регионального управления проводят мероприятия по контролю использования специальных удерживающих устройств для самых маленьких. Один из таких рейдов на территории региона завершился совсем недавно.

«К административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей, установленных «Правилами дорожного движения», привлечено 134 водителя», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

В ходе рейда сотрудники ГИБДД напомнили всем водителям, что использование ремней безопасности и специальных удерживающих устройств при перевозке детей является обязательным.