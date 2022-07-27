27.07.2022 | 16:55

Город Спутник продолжает принимать поздравления от жителей и гостей. Ровно 15 лет назад внушительный проект комплексного освоения территории под Пензой начал реализовывать строительный холдинг «Термодом».

Сейчас Спутник - это 56 многоквартирных домов и почти миллион квадратных метров жилья, построенного для комфорта 45 тысяч человек.

Планы грандиозные, Городу Спутнику есть куда развиваться. Очередной день рождения микрорайон отмечает чередой ярких мероприятий.