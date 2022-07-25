Противостояние УФАС и перевозчиков в Пензе еще не закончилось

25.07.2022 | 19:45

За поездку в общественном транспорте пензенцы продолжают платить по тарифам, взявшимся неизвестно откуда. Противостояние местной антимонопольной службы с представителями компаний-перевозчиков никак не придет к логическому завершению. Обоснование, почему билет в автобусах малой вместимости стоит именно 32 рубля, так и не было представлено, хотя предписание УФАС выдало и оно должно быть исполнено.

«Сейчас решение вступило в законную силу. Перевозчики обратились к нам с ходатайством о продлении срока исполнения предписания. Антимонопольный орган отказал в его удовлетворении и направил определение в адрес перевозчиков об отказе в продлении срока», - сообщила руководитель Пензенского УФАС России Елена Демидова.

Кроме того, представителям компаний направлены уведомления о привлечении к административной ответственности за неисполнение решения антимонопольного органа, то есть о штрафах. УФАС не требовало снизить цену на поездку - перевозчиков просили объяснить, откуда взялся такой тариф. Суды трех инстанций с антимонопольщиками согласились, а расчетов так и нет.

«Возможно, если бы перевозчики представили подтверждение затрат на оказание своих услуг, стоимость и была бы в том размере, который они утвердили», - сделала допущение Елена Демидова.

Эту тему она подняла, рассказывая журналистам об итогах работы пензенского УФАС в первом полугодии 2022-го.