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Общество

Противостояние УФАС и перевозчиков в Пензе еще не закончилось

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За поездку в общественном транспорте пензенцы продолжают платить по тарифам, взявшимся неизвестно откуда. Противостояние местной антимонопольной службы с представителями компаний-перевозчиков никак не придет к логическому завершению. Обоснование, почему билет в автобусах малой вместимости стоит именно 32 рубля, так и не было представлено, хотя предписание УФАС выдало и оно должно быть исполнено.

«Сейчас решение вступило в законную силу. Перевозчики обратились к нам с ходатайством о продлении срока исполнения предписания. Антимонопольный орган отказал в его удовлетворении и направил определение в адрес перевозчиков об отказе в продлении срока», - сообщила руководитель Пензенского УФАС России Елена Демидова.

Кроме того, представителям компаний направлены уведомления о привлечении к административной ответственности за неисполнение решения антимонопольного органа, то есть о штрафах. УФАС не требовало снизить цену на поездку - перевозчиков просили объяснить, откуда взялся такой тариф. Суды трех инстанций с антимонопольщиками согласились, а расчетов так и нет.

«Возможно, если бы перевозчики представили подтверждение затрат на оказание своих услуг, стоимость и была бы в том размере, который они утвердили», - сделала допущение Елена Демидова.

Эту тему она подняла, рассказывая журналистам об итогах работы пензенского УФАС в первом полугодии 2022-го.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Называется, НИ О ЧЁМ!!!

Гость||

Собака лает - каравн идёт!

Как ведение дела до истечения срока давности...

Гость||

А транспортная мафия под прикрытием чиновников продолжает грабить народ и казну.

Гость||

Хорошая имитация деятельности. Нет, бабоньки, не по зубам вам это. Не могут быть пчелы против меда.

Имя: Гость
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