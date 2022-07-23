Итоги недели: планетарий, парковая аллея и прогулки по Московской

23.07.2022 | 21:30

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Первое место занял планетарий.

В его новом здании будет много разных экспонатов, но исключен телескоп.

В прежнем строении он размещался в одной из башен.

По современным противопожарным нормам, подняться туда будет нельзя, потому и устанавливать там оборудование не планируют.

Планетарий без телескопа - это как цирк без арены, считают пензенцы.

С небольшим отрывом от планетария в топ новостей вошел протест горожан.

Пензенцы спорят по поводу назначения Олимпийской аллеи.

На днях в зеленой зоне установили детский игровой городок.

Но многие выступают против превращения аллеи в парк развлечений. Посетителям хотелось бы слушать тишину, а не детский визг.

Кроме того, они считают, что объект эстетически не вписывается в пространство.

Зато довольны молодые родители.

Неравнодушных готова выслушать администрация парка Белинского.

Замкнул тройку лидеров квест на Московской.

Нормальная прогулка по главной пешеходной улице областного центра в 2022-м - что-то несбыточное.

Сначала реконструировали всю верхнюю часть.

Последние несколько недель устраняли провал около «Высшей лиги», потом выбило плитку около «Читай-города».

Трудно расслабиться и из-за самокатчиков, которые могут сбить или брызнуть из перцового баллончика в лицо.