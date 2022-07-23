Итоги недели: планетарий, парковая аллея и прогулки по Московской

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.
Первое место занял планетарий.
В его новом здании будет много разных экспонатов, но исключен телескоп.
В прежнем строении он размещался в одной из башен.
По современным противопожарным нормам, подняться туда будет нельзя, потому и устанавливать там оборудование не планируют.
Планетарий без телескопа - это как цирк без арены, считают пензенцы.
С небольшим отрывом от планетария в топ новостей вошел протест горожан.
Пензенцы спорят по поводу назначения Олимпийской аллеи.
На днях в зеленой зоне установили детский игровой городок.
Но многие выступают против превращения аллеи в парк развлечений. Посетителям хотелось бы слушать тишину, а не детский визг.
Кроме того, они считают, что объект эстетически не вписывается в пространство.
Зато довольны молодые родители.
Неравнодушных готова выслушать администрация парка Белинского.
Замкнул тройку лидеров квест на Московской.
Нормальная прогулка по главной пешеходной улице областного центра в 2022-м - что-то несбыточное.
Сначала реконструировали всю верхнюю часть.
Последние несколько недель устраняли провал около «Высшей лиги», потом выбило плитку около «Читай-города».
Трудно расслабиться и из-за самокатчиков, которые могут сбить или брызнуть из перцового баллончика в лицо.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀