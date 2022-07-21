Пензенцы не хотят превращать в парк развлечений Олимпийскую аллею

21.07.2022 | 08:32

Жители Пензы высказались против превращения Олимпийской аллеи в парк развлечений. Поводом для дискуссии стала установка в зоне отдыха детского игрового городка.

«На Олимпийской аллее появилась очередная безвкусная конструкция. Это полное безобразие! Раньше можно было пойти спокойно с детьми погулять на свежем воздухе. А теперь вместо прогулки - одни хотелки. Для развлечений есть парк с аттракционами, для торговли - магазины игрушек. Оставьте в покое природу!» - написала одна из местных жительниц в городских сообществах в соцсетях.

В комментариях несколько человек обратили внимание, что это задача родителей - адекватно реагировать на желания детей. Однако сторонники сохранения Олимпийской аллеи подчеркнули, что дело не в необходимости отказывать детям, а в том, что для них не оставили выбора: «Просто любоваться природой дети не смогут. Зачем некогда шикарный лесопарк, каким не всякий город может гордиться, превращать в аттракцион? Это полное безобразие и отсутствие вкуса, если хотите».

«Абсолютно бессовестное и потребительское отношение к уникальной природной территории нашего города», «Полностью поддерживаю. Очередное тихое место хотят сделать коммерчески выгодным», - высказались горожане.

Несколько человек вспомнили, какой аллея была в прошлом: «Раньше, когда аллея была заброшена, и то лучше было. Тишина и спокойствие. Гуляли только местные», «Горожане прекрасно отдыхали в лесу на Западной. Хорошие дорожки, фонари, урны, лавочки и минимум тренажеров, спасибо В. К. Бочкареву. Теперь же лес превращен исключительно в источник дохода».

Еще одна интернет-пользовательница предположила, что для большого населенного пункта такая ситуация неизбежна: «Мы в городе, и тут будут это все ставить, в деревне же не ставят, потому что это деревня».

«На мой взгляд, вы превратно понимаете должную организацию городского пространства. По-вашему, урбанизация неизбежно связана с непомерным насаждением на каждом шагу торговли и низкохудожественных объектов. А ведь это совершенно не так», - ответили ей.

За последние месяцы пензенцы неоднократно обращали внимание на проблемы Олимпийской аллеи. Критику вызвали тайники с наркотиками, скопления мусора, велосипедисты-нарушители и самокатчики, передвигающиеся с большой скоростью.

Фото № 2 vk.com/zpolana.