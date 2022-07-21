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Глас народа

Пензенцы не хотят превращать в парк развлечений Олимпийскую аллею

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Жители Пензы высказались против превращения Олимпийской аллеи в парк развлечений. Поводом для дискуссии стала установка в зоне отдыха детского игрового городка.

«На Олимпийской аллее появилась очередная безвкусная конструкция. Это полное безобразие! Раньше можно было пойти спокойно с детьми погулять на свежем воздухе. А теперь вместо прогулки - одни хотелки. Для развлечений есть парк с аттракционами, для торговли - магазины игрушек. Оставьте в покое природу!» - написала одна из местных жительниц в городских сообществах в соцсетях.

В комментариях несколько человек обратили внимание, что это задача родителей - адекватно реагировать на желания детей. Однако сторонники сохранения Олимпийской аллеи подчеркнули, что дело не в необходимости отказывать детям, а в том, что для них не оставили выбора: «Просто любоваться природой дети не смогут. Зачем некогда шикарный лесопарк, каким не всякий город может гордиться, превращать в аттракцион? Это полное безобразие и отсутствие вкуса, если хотите».

«Абсолютно бессовестное и потребительское отношение к уникальной природной территории нашего города», «Полностью поддерживаю. Очередное тихое место хотят сделать коммерчески выгодным», - высказались горожане.

Несколько человек вспомнили, какой аллея была в прошлом: «Раньше, когда аллея была заброшена, и то лучше было. Тишина и спокойствие. Гуляли только местные», «Горожане прекрасно отдыхали в лесу на Западной. Хорошие дорожки, фонари, урны, лавочки и минимум тренажеров, спасибо В. К. Бочкареву. Теперь же лес превращен исключительно в источник дохода».

Еще одна интернет-пользовательница предположила, что для большого населенного пункта такая ситуация неизбежна: «Мы в городе, и тут будут это все ставить, в деревне же не ставят, потому что это деревня».

«На мой взгляд, вы превратно понимаете должную организацию городского пространства. По-вашему, урбанизация неизбежно связана с непомерным насаждением на каждом шагу торговли и низкохудожественных объектов. А ведь это совершенно не так», - ответили ей.

За последние месяцы пензенцы неоднократно обращали внимание на проблемы Олимпийской аллеи. Критику вызвали тайники с наркотиками, скопления мусора, велосипедисты-нарушители и самокатчики, передвигающиеся с большой скоростью.

Фото № 2 vk.com/zpolana.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Полностью поддерживаю. На аллее люди гуляют, занимаются спортом, ни к чему тут эти безвкусные батуты.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Зачем некогда шикарный лесопарк, каким не всякий город может гордиться, превращать в аттракцион? Это полное безобразие и отсутствие вкуса, если хотите».
А могли бы замутить пару-тройку разливаек...???

Гость||

В парке Белинского полно пустых площадей, пусть там ставят свои батуты.

Зачем загаживать батутами и прочими аттракционами аллею?

Гость||

Гость писал(a):

Зачем загаживать батутами и прочими аттракционами аллею?
Лучше собаками загаживать.

Я там своей собакой не очень люблю срать, у школ лучше, но все равно иногда прихожу, когда побольше накопиться.

Гость||

Чиновники изуродовали все зоны для прогулок и занятия спортом. Олимпийская аллея изуродована , подлесок закрывал аллеи от шума и пыли с дорог , теперь этого нет и сделано это абсолютно намеренно ! На дублере Олимпийской аллеи в Ахунах (Кордон Студеный) коррумпированные чиновники + застройщик уничтожили сосновую рощу с мачтовыми соснами и теперь вплотную к спорттрассе стоит человечник! И главное что эти чинуши - хапуги и моральные уроды даже не появляются ни там , ни там.

Гость||

Лучше бы на тропе здоровья, сделали понемногу качели, и т.п. И прогулялся, и ребёнок поиграл.

Гость||

Очень даже хотим.

Гость||

Гость писал(a):

Чиновники изуродовали все зоны для прогулок и занятия спортом. Олимпийская аллея изуродована , подлесок закрывал аллеи от шума и пыли с дорог , теперь этого нет и сделано это абсолютно намеренно ! На дублере Олимпийской аллеи в Ахунах (Кордон Студеный) коррумпированные чиновники + застройщик уничтожили сосновую рощу с мачтовыми соснами и теперь вплотную к спорттрассе стоит человечник!
Всё верно - город в руках у шайки чинушей работающих на застройщиков - это самая настоящая ОПГ! Надеюсь когда-то и до них дотянутся руки прокуратуры (когда сменится руководство прикрывающее эту ОПГ)!

Вы еще забыли про уничтоженные скверы на Пушкина, ипподром, тропу здоровья - примеров много!

Гость||

Гость писал(a):

И главное что эти чинуши - хапуги и моральные уроды даже не появляются ни там , ни там.
Культ спорта был при Доле! А сейчас с ТАКИМ круглым губером спорт не в чести))))

Гость||

неужели больше мест нет для развлечений?!? Уберите с Олимпийской аллеи самокатчиков и велосипедистов!!! Пенсионеров и детей маленьких просто выживают с Олимпийской аллеи! Дети чиновников, наверное, там катаются, поэтому и не меняется ничего!

Гость||

Гость писал(a):

Дети чиновников, наверное, там катаются, поэтому и не меняется ничего!
Дети чиновников катаются в Москве по НОРМАЛЬНЫМ улицам, там где не проваливаются улицы под землю! Да и спортом они вряд-ли занимаются )

Гость||

Гость писал(a):

Дети чиновников, наверное, там катаются, поэтому и не меняется ничего!
как это не меняется? вот один дурачок усирается, пишет что меняется, читай:

Гость писал(a):

Олимпийская аллея изуродована , подлесок закрывал аллеи от шума и пыли с дорог , теперь этого нет и сделано это абсолютно намеренно ! На дублере Олимпийской аллеи в Ахунах (Кордон Студеный) коррумпированные чиновники + застройщик уничтожили сосновую рощу с мачтовыми соснами и теперь вплотную к спорттрассе стоит человечник! И главное что эти чинуши - хапуги и моральные уроды даже не появляются ни там , ни там.

Гость||

9:51 не согласен, значит ты продажная крыса работающая на застройщика. Челюсть бы тебе сломать, но это впереди))

Гость||

Гость писал(a):

неужели больше мест нет для развлечений?!? Уберите с Олимпийской аллеи самокатчиков и велосипедистов!!! Пенсионеров и детей маленьких просто выживают с Олимпийской аллеи! Дети чиновников, наверное, там катаются, поэтому и не меняется ничего!
Олимпийская аллея как раз и создана, как зона для активного отдыха. Для велосипедистов выделены отдельные дорожки... Но нет же всем прогуливающимся детям, пенсионерам, мамочкам с колясками нужно гулять именно по этим дорожкам!

Запомните - для этого предназначена центральная часть аллеи!

Гуляйте там, тогда все будут целы и конфликтов удастся избежать!

Гость||

А мотоциклисты там у вас по аллее этой еще пока не гоняют?

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Имя: Гость
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