Пензенец предупредил о самокатчиках с перцовым баллончиком

Жителям Пензы рассказали о новой схеме, которая, предположительно, может быть использована для противоправных действий. Историей поделился участник сообщества «Черный список Пенза» во «ВКонтакте».
По словам мужчины, инцидент произошел около 22:00 в понедельник, 18 июля, когда он с супругой шел по Московской.
«Справа пролетает почти впритирку арендованный электросамокат. На него мы отвлекаемся и останавливаемся. В это время второй самокат обходит с другой стороны и распыляет перцовый баллончик. А сзади третий участник схемы смотрит в ожидании того, кто будет в дезориентации», - разъяснил мужчина.
Жене рассказчика струя попала прямо в лицо, ему самому - на одежду. Также пострадали две женщины, которые шли перед парой. Им помогли сотрудники расположенного поблизости ресторана.
«В общем, будьте внимательны и в подобных случаях крепко держите при себе документы и ценные вещи. Потому что, может, и подойдут помочь, а в это время вынут все ценное, пока вы не понимаете, что происходит», - обратился к горожанам мужчина.
В комментариях ему посоветовали обратиться в полицию.
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Неужели на Московской камер нет? Да и отделение полиции рядом, сразу надо было обращаться