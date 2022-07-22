Пензенец предупредил о самокатчиках с перцовым баллончиком

22.07.2022 | 10:08

Жителям Пензы рассказали о новой схеме, которая, предположительно, может быть использована для противоправных действий. Историей поделился участник сообщества «Черный список Пенза» во «ВКонтакте».

По словам мужчины, инцидент произошел около 22:00 в понедельник, 18 июля, когда он с супругой шел по Московской.

«Справа пролетает почти впритирку арендованный электросамокат. На него мы отвлекаемся и останавливаемся. В это время второй самокат обходит с другой стороны и распыляет перцовый баллончик. А сзади третий участник схемы смотрит в ожидании того, кто будет в дезориентации», - разъяснил мужчина.

Жене рассказчика струя попала прямо в лицо, ему самому - на одежду. Также пострадали две женщины, которые шли перед парой. Им помогли сотрудники расположенного поблизости ресторана.

«В общем, будьте внимательны и в подобных случаях крепко держите при себе документы и ценные вещи. Потому что, может, и подойдут помочь, а в это время вынут все ценное, пока вы не понимаете, что происходит», - обратился к горожанам мужчина.

В комментариях ему посоветовали обратиться в полицию.