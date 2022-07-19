Сетевое издание|18+|Вторник|19 июл 2022|11:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |

Глас народа

На Московской обнаружили еще один проблемный участок

Печать
Telegram

На улице Московской в Пензе обнаружился еще один проблемный участок. Фотографию, сделанную в районе дома № 63, прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» читатель.

На снимке - участок ливневой канализации. Плитка, прилегающая к решеткам, выбита с места и проваливается.

«Это так Московскую размыло от дождя?» - изумился горожанин. «Наши денежки размыло», - ответили ему.

В комментариях пензенцы пришли к выводу, что, если в областном центре пройдет еще один ливень, плитка уплывет.

«Жалко город Пензу», «Скоро и набережная такая будет», - написали горожане.

«Такие объекты, по идее, должны ставиться на гарантию, на всякий вот такой случай. Это как бы все должно быть рассчитано на такой поток воды», - поделился размышлениями еще один интернет-пользователь.

Ранее на другом участке Московской - около «Высшей лиги» - образовался провал. Оказалось, старые керамические коммуникации не выдержали давления гранитного полотна. В итоге их заменили на современную пластиковую трубу большего диаметра.

В нижней части центральной улицы также нашлись проблемы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте