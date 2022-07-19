На Московской обнаружили еще один проблемный участок

19.07.2022 | 10:40

На улице Московской в Пензе обнаружился еще один проблемный участок. Фотографию, сделанную в районе дома № 63, прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» читатель.

На снимке - участок ливневой канализации. Плитка, прилегающая к решеткам, выбита с места и проваливается.

«Это так Московскую размыло от дождя?» - изумился горожанин. «Наши денежки размыло», - ответили ему.

В комментариях пензенцы пришли к выводу, что, если в областном центре пройдет еще один ливень, плитка уплывет.

«Жалко город Пензу», «Скоро и набережная такая будет», - написали горожане.

«Такие объекты, по идее, должны ставиться на гарантию, на всякий вот такой случай. Это как бы все должно быть рассчитано на такой поток воды», - поделился размышлениями еще один интернет-пользователь.

Ранее на другом участке Московской - около «Высшей лиги» - образовался провал. Оказалось, старые керамические коммуникации не выдержали давления гранитного полотна. В итоге их заменили на современную пластиковую трубу большего диаметра.

В нижней части центральной улицы также нашлись проблемы.