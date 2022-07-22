Пензенским военным и силовикам увеличат пособие на ребенка

22.07.2022 | 09:28

С 1 июля в Пензенской области военнослужащие-контрактники и сотрудники силовых ведомств будут получать увеличенное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

«Военнослужащие и сотрудники других структур не входят в систему обязательного соцстрахования, поэтому ранее максимальный размер пособия составлял не более 15 тыс. рублей. С 1 июля 2022 года его максимальный размер составляет более 30 тыс. рублей», - говорится в сообщении портала «Объясняем. Пензенская область».

Выплаты повысят следующим категориям граждан:

- военнослужащим, проходящим военную службу по контракту;

- сотрудникам, проходящим службу в качестве рядового и начальствующего состава ОВД, войск нацгвардии, государственной противопожарной службы, сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, таможенных органов.