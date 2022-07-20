Областная детская больница получила новую артроскопическую стойку

20.07.2022 | 18:51

Областная детская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова получила новое оборудование - артроскопическую стойку. Аппарата такой современной модификации здесь еще не было.

«Там более продвинутая 4-чиповая камера. Она дает более насыщенную и четкую картину. Мы можем патологию коленного сустава изучать более прицельно и ставить диагнозы точнее», - сообщил заведующий травматолого-ортопедическим отделением областной детской больницы Дмитрий Василистов.

Самые распространенные операции, которые можно проводить с помощью артроскопической стойки, - лечение поврежденного мениска, восстановление связочного аппарата коленного сустава.

Цена такой установки - 13 миллионов рублей. Еще около 10 стоит ультразвуковой сканер для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний у детей. Он поступил в отделение лучевой диагностики и тоже уникален в своем роде.

«Первое оборудование отличалось по шкале серого. Для нас это очень важный критерий, поскольку именно улучшение качества визуализации отражается на том, какие нюансы мы увидим, особенно это актуально для пороков», - уточнил заведующий отделением Владимир Розен.

Если раньше некоторых юных пациентов, поступавших в больницу с серьезными кардиологическими проблемами, приходилось обследовать в Санкт-Петербурге или Чебоксарах, то теперь это можно будет делать в Пензе.