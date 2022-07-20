Депутаты Пензенской городской думы проверили ход капремонта в школах

20.07.2022 | 18:02

В среду, 20 июля, заместитель главы города Юрий Зиновьев вместе с коллегами Алексеем Рогоновым и Алексеем Савичевым проверили ход капитального ремонта в образовательных учреждениях Пензы.

В выезде также приняли участие заместитель главы администрации Олег Денисов, начальник Управления образования г. Пензы Алла Маркова и ее заместитель Вера Кузнецова.

В 2022 году в областном центре будет отремонтировано четыре школы - № 29, 46, 52 и 53. Работы финансируются из федерального бюджета, общая сумма планируемых средств составит более 200 млн рублей.

Масштабный проект капитального ремонта школ стартовал с начала года. Он позволит полностью переустроить и модернизировать более 7 000 школ по всей стране. В Пензенской области проект затронет 50 общеобразовательных организаций.

В школе № 52 (пр-т Победы, 109), которую народные избранники посетили первой, на данный момент выполнена лишь установка оконных блоков. К ремонту входных групп, кровли, фасада, систем отопления, водоснабжения и водоотведения, отделочным и электромонтажным работам подрядчик еще даже не приступал, хотя сдать работы по контракту должен 15 августа.

«Такой подход несерьезен, количество рабочих на объекте недостаточно, следовательно, выполнить до окончания срока имеющийся объем работ нереально», - высказал свое мнение Юрий Зиновьев.

«Увеличивайте количество мастеров, удлиняйте рабочие смены. В ближайшее время приедем и проверим, что готово, а что нет. До начала учебного года объект должен быть сдан», - поставил он задачу подрядчику.

В финансово-экономическом лицее № 29 (Коммунистическая, 43а) ремонт близится к завершению, работы выполнены на 90%. Полностью выполнена установка окон, систем отопления, смонтированы автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения, проведен монтаж электроосвещения, сделан ремонт фасада и отмостки, планируется также ремонт крыльца, кровли, систем водоснабжения и водоотведения. Более того, за свой счет подрядчик оборудовал универсальную игровую площадку, уложил плитку перед крыльцом школы и отремонтировал спортивный зал.

Члены выездной комиссии отметили, что рабочие трудятся слаженно и количество их на объекте достаточно для сдачи работ в установленный срок.

Подводя итог выездной проверки, Юрий Зиновьев подчеркнул: необходимо, чтобы капремонт до начала учебного года был завершен и ученики 1 сентября вошли в красивые, комфортные и обновленные помещения.

Юрий Зиновьев пообещал, что депутаты Пензенской городской думы продолжат контролировать работу подрядчиков по выполнению капремонта школ областного центра.