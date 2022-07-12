Общество

В Казеевке появилась остановка в виде избушки Бабы-яги

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Остановка общественного транспорта в 28 километрах от города, в Казеевке Пензенского района, единственная в своем роде. Жаль, что далеко от Пензы, - вполне могла бы стать популярным арт-объектом в областном центре. Ее только что установили, даже территорию вокруг еще не успели облагородить, а фотографии чудо-дома уже появились в интернете.

Павильон полностью железный. Фактура имитирует дерево, но из него сделаны лишь сиденья для усталых путников и крышка сундука. Видно, что авторы постарались проявить максимум фантазии и продумали все до мелочей, в том числе и о защите от хулиганов позаботились.

В результате получилась не просто обычная остановка в привычном понимании, а настоящее произведение антивандального искусства. Все элементы сделаны из толстого металла, надежно приварены.

Если посмотреть на торец остановки - просто сказочная избушка на курьих ножках.

На установку и создание необычного павильона жители Казеевки не потратили ни копейки. Все сделано на деньги местного предпринимателя.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Таки очень скоро её обоссут и осквернят каким-либо ещё извращённым способом дикие буртасы. Для них ничего нельзя делать. Жалко... очень жалко будет...

Имя: Гость
Комментарий:

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