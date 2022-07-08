Общество

В Пензе наградили супругов, проживших вместе более 35 лет

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Про каждую приглашенную супружескую пару можно написать увлекательный роман. Но главное - что все эти семьи являются достойным примером любви, преданности, бережного отношения друг к другу.

«Это подтверждают те, кто рядом с ними живет - не только соседи, но и целые районы. Мы эти пары отбираем очень точно, профессионально», - сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Гаяз и Равиля Дашкины поженились 36 лет назад, но до сих пор смотрят друг на друга с огоньком, радуют своих детей и внуков, ведь так приятно приходить в родительский дом, где царит любовь.

«Без чувства ничто нельзя связать. Если они есть, я считаю, что все углы, все невзгоды можно пройти», - рассказал участник праздника Гаяз Дашкин.

«Когда нужно, он всегда все делает, печет даже», - отметила участница праздника Равиля Дашкина.

Супруги Шляховы совсем недавно сыграли золотую свадьбу: вместе - 50 лет. И здесь глава семьи отмечает, что секрет долгих и счастливых отношений - любовь.

«Если даже невкусно, я ее хвалю и она тает», - пояснил участник праздника Петр Шляхов.

В России и Пензенской области укреплению традиционных семейных ценностей, института брака, повышению его роли в обществе уделяют особое внимание. В торжественной обстановке супружеские пары, которые в мире и согласии прожили более 35 лет, от имени губернатора поздравил председатель Законодательного собрания Валерий Лидин.

«Указом Президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным этот праздник сегодня является государственным. Я надеюсь, он будет объявлен и выходным днем. Это как раз достойная оценка тех нравственных духовных устоев семьи, это важность духовного воспитания», - подчеркнул он.

Глава регионального парламента вручил супружеским парам медали за любовь и верность. К награде прилагаются два нагрудных значка в виде ромашек, на которых уже не нужно гадать.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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