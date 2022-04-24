Пензенский театр юного зрителя демонтировали на 90%

24.04.2022 | 10:33

В Пензе проверили ход реконструкции театра юного зрителя. На строительной площадке в качестве эксперта побывал худрук областного драматического театра Сергей Казаков.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы по реновации начались в срок. В настоящий момент завершено 90% демонтажа.

«Нам очень нужен наш театр. Он крайне востребован жителями города», - отметила начальник управления культуры Вера Фейгина.

Здание пензенского ТЮЗа давно нуждалось в ремонте. К работам планировали приступить в начале марта этого года, сдать объект должны в середине декабря. Обновлением занимается ООО «Владимирская дверная компания».

В театре юного зрителя заменят системы отопления и водоснабжения, вентиляцию, пожарную и охранную сигнализацию. На работы направят свыше 98 миллионов рублей.

Сейчас артисты ТЮЗа показывают постановки в бывшем кинотеатре «Октябрь».