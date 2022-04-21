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Общество

Чиновники объяснили оборванную дорожку проектной документацией

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Кузнечанку Марию Логинову возмутило благоустройство сквера в южном микрорайоне города, выполненное спустя рукава.

Фотографии размещены в группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте». На них запечатлена мощеная плиткой дорожка, которая не доходит нескольких метров до натоптанной тропинки и обрывается в грязи.

«Это каким же му...м нужно быть, чтобы так спроектировать тротуар? Или все-таки кто-то домой себе положил пару метров плитки», - предположила горожанка.

Редакция портала «ПензаИнформ» связалась с активной кузнечанкой. Мария рассказала, что новый сквер строился по программе «Формирование комфортной городской среды», а на фото запечатлен подход к дому № 44 на улице Осипенко.

«Там была протоптанная тропинка и дальше старые плиты с торчащей арматурой - метров 15. Тротуар сделали так, что даже до плит приходится идти по грязи», - пояснила она.

Мария добавила, что рядом расположена хоккейная коробка, с которой во время таяния снега полностью сошла голубая краска, а у дома № 48 на Осипенко «не мусорка, а именно помойка, на которой все валяется годами и никогда не убирается».

«Вот такая комфортная среда по-кузнецки», - печально резюмировала неравнодушная горожанка.

В комментариях к посту горожанки откликнулась администрация Кузнецка.

«Благоустройство сквера в Южном микрорайоне производилось согласно проектно-сметной документации, которая прошла государственную экспертизу», - разъяснили чиновники.

В ответе также сказано, что работы контролировало управление ЖКХ, которым руководит Сергей Петрович Калинкин.

Комментаторы не замедлили отозваться. «Сергею Петровичу понравилось, как сделали?», «А когда принимали проектно-сметную документацию, к месту привязку делали?» - задали они вопросы.

«Профессионалы своего дела», - сыронизировал еще один участник обсуждения.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — vk.com/podslushanokuzneck
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Гость||

вот что документация животворящая делает

Гость||

сплотитесь там у дорожки.выж голосовали за это.

Гость||

И снова проголосуем, и сплотимся без проблем. А ты скачи давай.

Гость||

Мощно работает Олег и его команда прямо прорыв?

Имя: Гость
Комментарий:

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