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Общество

Пензенские активисты провели субботник в усадьбе Араповых

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Пензенский певец и композитор Александр Серебряков принял участие в субботнике в селе Проказна Бессоновского района. Вместе с другими активистами он наводил порядок в усадьбе Араповых.

«В прошлом - смысл для новой молодежи, чтобы они посмотрели, тем более что 1830 год - уже почти 200 лет! Чувствуется старина», - отметил заслуженный работник культуры России.

Имение изначально принадлежало князю Трубецкому, а в начале XIX века перешло к пензенским дворянам Араповым. Они построили саму усадьбу, церковь неподалеку, разбили парк. После революции в здании размещались библиотека, сельская школа.

С 2013 года барский дом заброшен. В рамках всероссийской акции, посвященной Дню памятников и исторических мест, здесь решили провести субботник.

Активисты спилили дикорастущие деревья, которые корнями разрушают фундамент здания, убрали мусор. К ним присоединились местные жители, представители районной администрации, школьники.

«Это то, что было в прошлом, и следует сохранять такие места, усадьбы, которые несут в себе огромную память», - рассудила участница акции Ника Бабкина.

«Данная усадьба - объект культурного наследия регионального значения. Есть заинтересованное лицо, которое желает приобрести этот комплекс для развития туризма на его территории, благоустройства парка. На него будет возложена обязанность по сохранению объекта. Облик, конечно, должен остаться неизменным», - сообщил начальник Департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

На территории Пензенской области находится около 30 старинных дворянских усадеб.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Участие школьников это преступление.

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