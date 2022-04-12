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Общество

Пензенцы смогут бесплатно получить землю в собственность

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Уже в ближайшее время в России может стартовать «дачная амнистия». Пока официальный срок запуска - сентябрь 2022 года, но, скорее всего, его перенесут и все начнется раньше. «Дачная амнистия» - это народное название закона, который будет регламентировать оформление в собственность участков под домами, построенными до 14 мая 1998 года. Впервые похожий упрощенный порядок запустили в стране 16 лет назад.

«Та «дачная амнистия», которая в 2006 году у нас запустилась, предусматривает, что, если есть документ на земельный участок, можно оформить дом. Составлялась декларация (сейчас это технический план), приходили в Росреестр и оформляли эти документы. А здесь идет от обратного: есть документы на дом, но нет земельного участка - земельный участок будет предоставляться в собственность бесплатно», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Пензенской области Оксана Романова.

Точное количество людей, живущих в домах, стоящих на не оформленных документально участках, неизвестно. Специалисты Росреестра считают, что таких в регионе немало. Для владельцев есть определенный порядок действий.

«Обращение в администрацию для согласования схемы размещения земельного участка - администрация рассматривает данную схему, выезжает, смотрит. Прикладывается еще определенный список документов: подключение к электроэнергии, например, к водоотведению, прописка до 1998 года», - рассказала Оксана Романова.

После чего администрация готовит документы на предоставление земли в собственность бесплатно.

Не оформленное официально имущество ни продать, ни завещать нельзя, людям приходится обращаться в суды. После вступления в силу нового закона все станет проще и дешевле - гражданам нужно будет потратиться только на кадастровых инженеров и межевание.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

есть документы на дом, но нет земельного участка - земельный участок будет предоставляться в собственность бесплатно
Получается самозахват земли тупо узаконят!

Имя: Гость
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