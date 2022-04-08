Уровень воды в Сердобе снизился на несколько десятков сантиметров

08.04.2022 | 12:33

В Сердобском районе, где воды реки Сердобы перелились через плотину, продолжают круглосуточно наблюдать за паводковой ситуацией.

«С 8:00 до 20:00 7 апреля наблюдалось понижение уровня воды на 18 см. В ночь на 8 апреля вода снизилась на 27 см», - сообщается на официальном сайте местной администрации.

Силы и средства для обеспечения безопасного прохождения паводка продолжают держать в полной готовности.

6 апреля, когда было похолодание, отмечалось повышение уровня воды на 8 см, а в ночь на 7-е - еще на 8 см.

5-го числа из-за разлива Сердобы в трех населенных пунктах был введен режим повышенной готовности: в Сердобске, а также в селах Пригородном и Куракино, подверженных подтоплению.