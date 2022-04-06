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Общество

Из-за разлива Сердобы введен режим повышенной готовности

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В Сердобском районе на территории трех муниципальных образований из-за паводка ввели режим повышенной готовности. Решение было принято во вторник, 5 апреля, на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Речь идет о городе Сердобске и двух селах, Пригородном и Куракино, подверженных подтоплению. Причина - резкий подъем воды в реке Сердобе.

«В целях обеспечения безопасности населения в зонах возможного подтопления выставлены гидрологические посты для круглосуточного наблюдения за развитием ситуации, создана и укомплектована эвакуационная группа, подготовлены пункты временного размещения граждан.

В настоящее время проводится оповещение населения о текущей ситуации», - сообщили в пресс-службе администрации Сердобского района.

2 апреля местные жители сообщили, что воды Сердобы перелились через плотину. Утром 3 апреля вода была на отметке 80 см, вечером достигла 1,5 м, а за ночь поднялась еще выше.

На 8:00 4 апреля уровень воды находился на отметке 2,9 м; на 8:00 6-го числа - 4,45 м. По многолетним наблюдениям, вода начинает подходить к крыльцу ближайшего дома, оказавшись выше 4 м (критическая отметка).

Источник фото № 2 - serdobsk.pnzreg.ru.

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Источник — фото Анатолия Новикова, vk.com/serdobsk_fish
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