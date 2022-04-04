В Пензенской области фиксируют резкий подъем воды в реках. Одним из населенных пунктов, требующих пристального внимания, стал Сердобск.
Вечером в субботу, 2 апреля, местные жители сообщили, что воды реки Сердобы перелились через плотину. В группе «Рыбалка в Сердобске и окрестностях» опубликовали несколько фото, на которых запечатлено происходящее.
Утром в воскресенье вода была на отметке 80 см, вечером достигла 150 см, а за ночь поднялась до 290 см (фото телеканала «Сердобск-ТВ»).
Ранее Сердобский район наряду с Нижнеломовским, Мокшанским и Каменским назвали одним из наиболее подверженных риску затопления. Под угрозой находится больше 70 населенных пунктов региона - это 18 тысяч домовладений, в которых проживает почти 50 тысяч пензенцев.
Также говорилось, что из-за климатических изменений начало половодья сдвинулось на последнюю неделю марта и при неблагоприятном стечении обстоятельств (если снег будет таять резко) в Пензенской области возможен сильный паводок.
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