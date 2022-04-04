Сетевое издание|18+|Понедельник|4 апр 2022|10:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Воды реки Сердобы перелились через плотину

Печать
Telegram

В Пензенской области фиксируют резкий подъем воды в реках. Одним из населенных пунктов, требующих пристального внимания, стал Сердобск.

Вечером в субботу, 2 апреля, местные жители сообщили, что воды реки Сердобы перелились через плотину. В группе «Рыбалка в Сердобске и окрестностях» опубликовали несколько фото, на которых запечатлено происходящее.

Утром в воскресенье вода была на отметке 80 см, вечером достигла 150 см, а за ночь поднялась до 290 см (фото телеканала «Сердобск-ТВ»).

Ранее Сердобский район наряду с Нижнеломовским, Мокшанским и Каменским назвали одним из наиболее подверженных риску затопления. Под угрозой находится больше 70 населенных пунктов региона - это 18 тысяч домовладений, в которых проживает почти 50 тысяч пензенцев.

Также говорилось, что из-за климатических изменений начало половодья сдвинулось на последнюю неделю марта и при неблагоприятном стечении обстоятельств (если снег будет таять резко) в Пензенской области возможен сильный паводок.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

А зачем вы садитесь в зоне подтопления? Тоните теперь.

Гость||

"селитесь"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Под угрозой находится больше 70 населенных пунктов региона - это 18 тысяч домовладений, в которых проживает почти 50 тысяч пензенцев.
А зачем они поселились в зоне ежегодного подтопления? Они любят страдать и плакать? Только хардкор?

Гость||

ЭКА НЕВИДАЛЬ, ВЕСНОЙ ВОДА... РАДОВАТЬСЯ НАДО!

Гость||

Гость писал(a):

Они любят страдать и плакать?
А что за страдание то?

Гость писал(a):

А зачем они поселились в зоне ежегодного
Почвы там плодородные до ужаса. Ещё вопросы?

Гость||

Гость писал(a):

Почвы там плодородные до ужаса. Ещё вопросы?
Ты из тех дурачков?

Гость||

Гость писал(a):

Ты из тех дурачков?
Я да. Переживем паводок и вперёд, весенние работы, будем с богатым урожаем. А ты из каких дурачков?

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

Под угрозой находится больше 70

> населенных пунктов региона - это 18 тысяч домовладений, в которых проживает

> почти 50 тысяч пензенцев.

А зачем они поселились в зоне ежегодного

> подтопления? Они любят страдать и плакать? Только хардкор?

===

Дебил?

Есть ещё дураки на японских островах живут а там знаешь как трясёт? А на Кавказе сели и камнепады, ужас- там кто ?а вулканы? Цунами? Ты , уродец, в какой дыре зачат, взращён и тупишь?

Гость||

Гость писал(a):

Дебил?
Ты - да. Ещё и мастер высосанных из пальца сравнений:

Гость писал(a):

Есть ещё дураки на японских островах живут а там знаешь как трясёт? А на Кавказе сели и камнепады, ужас- там кто ?а вулканы? Цунами? Ты , уродец, в какой дыре зачат, взращён и тупишь?
Иди просохни.

Гость||

Гость писал(a):

Иди просохни.
куареку

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте