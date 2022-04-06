Как купить квартиру с отделкой и быстро переехать

06.04.2022 | 14:29

Каждый потенциальный новосел очень тщательно подходит к выбору квартиры, оценивая предложения на рынке. Кто-то отдает предпочтение вторичке, но многие выбирают готовые квартиры от застройщика. Причин несколько: гарантия, стандарты качества, льготная ипотечная ставка, благоустройство территории. Именно такие комплексные решения предлагает группа компаний «Территория жизни».

Новые жители ЖК «Арбековская застава» делятся своим опытом. Вера Рогачкова купила просторную трехкомнатную квартиру в строении 15а. В ней готова чистовая отделка Smart Pro, дом введен в эксплуатацию и уже заселяется.

«Мы изначально хотели трешку: нам важно было, чтобы у каждого члена семьи было свое жизненное пространство. На сайте «Территория жизни» нашли идеальную планировку для нашего сценария будущего.

Нам нужно было быстро переехать, поэтому воспользовались сервисом trade in от застройщика: сдали свою старую квартиру и приобрели новую. Для нас это был отличный вариант - новый дом уже сдан в эксплуатацию, и мы сразу завезли вещи и отпраздновали новоселье», - рассказывает Вера.

Кстати, для покупателей просторных двух- и трехкомнатных квартир в строениях 15а и 15Б действует акция «Платим ипотеку за вас»* - ГК «Территория жизни» компенсирует клиенту ипотечные платежи на общую сумму до 160 000 рублей. Также в рамках распоряжения Правительства РФ сохранены условия семейной ипотеки. Сейчас для покупателей доступна семейная ипотека по ставке от 1%**.

ГК «Территория жизни» предлагает выгодные условия для покупателей. Подтверждение этому - победа на конкурсе «ТОП ЖК - 2022» в номинации «Доступное жилье». По соотношению цена/качество и критерию доступности для покупателей «Арбековская застава» заняла первое место среди топ-новостроек региона.

«Одним из решающих факторов стало то, что жилье сдается уже с готовой отделкой. Квартира полностью готова - ждать нужно было только грузотакси для переезда», - отмечает Вера.

В готовую отделку Smart Pro входят межкомнатные двери, натяжные потолки с точечными светильниками, плитка и ламинат светлых тонов. В квартирах большие окна, что делает комнаты просторными и светлыми. В дополнение к отделке идет стиральная машина и кухонный модуль.

Соседнее строение 15Б также сдано, здесь тоже можно выбрать готовую квартиру.

Важно и то, что в ЖК «Арбековская застава» уже полностью готова инфраструктура и благоустроенная среда. Жилой комплекс имеет отличную транспортную доступность, рядом располагаются крупные торговые центры, спортивные и культурные объекты, такие как библиотека им М. Ю. Лермонтова и ДС «Буртасы». На территории ЖК построена школа № 78, детские сады, многоуровневый паркинг, торговые галереи и пешеходная аллея с игровым оборудованием Kompan.

Аллея сегодня является настоящим центром притяжения всех жителей микрорайона, здесь имеются отличные детские площадки и место для прогулок и отдыха.

На конкурсе «ТОП ЖК» проект аллеи был номинирован в категории «Лучшая пешеходная улица от застройщика» и получил награду за удобство расположения.

«Гуляем здесь с детьми каждый день, это место, где ребятишкам есть где поиграть, а взрослым - спокойно отдохнуть после работы», - поясняет Вера.

Сейчас при покупке квартиры также рекомендуется использование действующих программ поддержки: материнский капитал, жилищные сертификаты для молодых семей и сертификаты по программе «Социальная поддержка граждан в Пензенской области». Все это поможет с еще большей выгодой приобрести квартиру.

Покупатель квартиры в ЖК «Арбековская застава» получает полностью готовое к переезду жилье в новом доме с благоустроенной территорией на выгодных условиях ипотеки и с использованием жилищных программ поддержки.

ГК «Территория жизни» предлагает оптимальные решения и рекомендует выгодно вкладывать средства в самый надежный актив - готовое жилье.

По всем вопросам кредитования и подбора квартиры следует обращаться по телефону единого контактного центра ГК «Территория жизни» 8 (8412) 203-000.

* Выплата производится по договору дарения с ООО «Маркетинг и консалтинг». В акции участвуют 2-комнатнатные квартиры, 3-комнатные квартиры, расположенные в строениях 15а,15Б (дома сданы в эксплуатацию): Пензенская область, г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29, 31; в строении 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Застройщик - ООО СЗ «Т-Строй». Срок действия акции с 01.04.2022 до 30.04. 2022. Предложение ограничено. В акции участвует 20 3-комнатных и 10 2-комнатных квартир. Подробная информация по телефону 8 (8412) 203-000.

** Не является публичной офертой. Кредит предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Первоначальный взнос - 20%. Заемщик должен являться участником зарплатного проекта ПАО Сбербанк. Срок кредита - 12 лет, ставка - 1% годовых на весь срок кредитования. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. В акции участвуют объекты, расположенные по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 29, Пензенская обл., г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 31. Дома сданы. Подробная информация на сайте sberbank.ru.