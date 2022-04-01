Видеосервис Wink представил премьеры апреля

01.04.2022 | 15:25

«Последний аксель» (18+, с 29 марта) - каждый вторник в апреле будут выходить новые эпизоды спортивно-драматического сериала. Сериал показывает, какие непростые будни стоят за праздником, который дарят болельщикам выступления любимых спортсменов.

«Крюк» (18+, с 20 апреля) - еще один спортивно-ледовый сериал, но посвященный хоккею. Никита Крюков - в недавнем прошлом хоккеист, а сейчас спортивный агент. У него есть свои идеалы и представления о честном спорте, но как они совместимы с бизнесом.

«Пласт» (16+, с 1 апреля) - напряженная янтарно-криминальная драма. Слава и Женя дружат с детства, а сейчас вместе занимаются незаконным сбытом янтаря и мечтают разбогатеть. Упустив когда-то реальный шанс, они снова получили возможность «подняться» - друзьям нужно реализовать большую партию контрабандного солнечного камня.

«Брат во всем» (16+, с 7 апреля) - история взросления двух братьев-близнецов, которые мечтают стать военными летчиками. Самые близкие по рождению люди оказываются совершенно разными с точки зрения готовности к суровым испытаниям и нагрузкам, которых требует воплощение мечты. Как братья справятся с этими вызовами, если всегда и во всем они привыкли быть вместе.

«Худший человек на свете» (18+, с 12 апреля) - норвежская мелодрама, главная героиня которой Юлия (Ренате Реинсве) переживает кризис 30-летия: начинается взрослая жизнь, и девушке очень хочется найти лучшую версию себя. Режиссер Йоаким Триер разбивает этот поиск на 12 глав.

«История моей жены» (16+, с 4 апреля) - экранизация романа венгерского писателя Милана Фюшта. Картина переносит зрителя в 20-е годы прошлого века и ставит перед ним вопрос - какую роль в судьбе играет случай? Сидя с приятелем в кафе, капитан Якоб Штэрр (Гийс Нейбр) заключает пари, что женится на первой женщине, которая переступит порог заведения. Так его женой становится Лиззи (Леа Сейду). Семейные отношения, начавшиеся как приключение, становятся все запутаннее.

«Сядь за руль моей машины» (18+, с 30 апреля) - эта японская драма тоже снята по мотивам классической литературы. Главный герой, режиссер Юсукэ Кафуку (Хидэтоси Нисидзима), ставит русскую театральную классику и одновременно пытается разобраться в собственной жизни после смерти жены. Картина получила премию «Оскар» в 2022 году как лучший иностранный фильм.

«Одинокий волк» (16+, с 14 апреля) - американская драма, которая рассказывает историю мусорщика по кличке Клин. Главную роль играет Эдриан Броуди, а его имя обыгрывает уход героя от грязного криминального прошлого (по-английски clean значит «чистый»). Генеральная уборка в жизни помогает Клину начать все заново.

«Человек божий» (12+, с 21 апреля) - греческий байопик, в основе которого - жизнь одного из наиболее почитаемых православных святых Нектария Эгинского (1846-1920). Переживший множество лишений, отстраненный с поста митрополита из-за хитроумных интриг, Нектарий в Греции известен как чудотворец и исцелитель.

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