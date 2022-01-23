Итоги недели: омикрон, проигранный иск против QR-кодов, неубранный снег

23.01.2022 | 19:00

Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило для читателей дайджест важных новостей уходящей недели.

Первый сюжет - о том, что в Пензенскую область пришел новый штамм коронавируса «омикрон».

Первые случаи подтвердились у пяти пациентов в возрасте от 29 до 69 лет. Никто из них не выезжал за границу, но один путешествовал по России. Заболевание протекало у всех в легкой форме, пациенты лечились амбулаторно.

Специалисты отмечают, что заболеть омикроном могут и привитые, и переболевшие.

Вторая новость касается иска по делу против QR-кодов. Суд оставил его без удовлетворения.

С решением о введении кодов не согласились около 400 жителей области. Они обратились в суд с требованием признать данное ограничение незаконным и заявили о жесткой дискриминации граждан без QR-кодов, которых лишили прав на труд, образование, свободу передвижения, доступа в учреждения культуры и государственные органы.

Административным ответчиком по делу стал губернатор. Его представители указали на то, что QR-коды - временная мера, при улучшении эпидемиологической ситуации их отменят.

Третий сюжет - об уборке снега в Пензе. Горожане критикуют работу коммунальщиков.

Люди устали передвигаться по тротуарам по колено в снегу и обращаются к чиновникам: «Хотя бы раз в 2-3 дня каждый тротуар можно пройти?», «Не видят, что ли? Вообще ничего не чистят. Кругом все завалено», «Когда закончится пофигизм в сторону частного сектора?», «Протоптали козью тропку прямо по снегу и едва передвигаем ноги».

Недовольство пензенцев вызывают и несбитые с крыш сосульки. Ледяные занавесы угрожают в любую минуту обрушиться на головы прохожих.