Вадим Супиков организовал раздачу святой воды

19.01.2022 | 09:00

В Крещенский сочельник вице-спикер Законодательного собрания Пензенской области, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадим Супиков посетил Покровский архиерейский собор, где состоялся чин освящения воды.

«Праздник Крещение Господне особо почитаем верующими. Он обращает нас к отеческой вере, к духовному очищению с Божьей помощью. В первом избирательном округе мы более 20 лет проводили праздник на берегу реки Суры. Он очень полюбился жителям округа», - подчеркнул Вадим Супиков.

В связи с ограничениями, наложенными из-за коронавируса, было решено временно изменить формат мероприятия. По просьбам жителей парламентарий уже второй год организует подвоз и раздачу святой воды 18 и 19 января.

«Поздравляю с великим праздником, с Крещением Господним, желаю всем и каждому из вас крепчайшего здоровья, счастья, благополучия и Божьей охраны», - обратился к горожанам Вадим Супиков.