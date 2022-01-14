Общество

В Пензе торжественно наградили работников прокуратуры

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Портрета первого пензенского прокурора к сожалению, нет. Известно, что звали его Ефим Чемесов и в должность он вступил в 1764 году. Сами органы прокуратуры в России появились немного раньше - они было созданы 300 лет назад. Яркую дату отметили в центре культурного развития.

На торжественном собрании присутствовали как действующие сотрудники, так и ветераны. Николай Шорохов отдал службе в надзорном органе почти четверть века и дослужился до прокурора Октябрьского района. Николай Васильевич на людей в синей форме поглядывает с легкой завистью, вспоминая, как интересно, хотя и сложно было работать.

«Когда я был почти девять лет прокурором нижнеломовской межрайонной прокураторы, там еще по молодости у меня не было ни одного выходного, всегда нужно было присутствие. Если ты куда-то уезжаешь - хорошо, не было сотовых», - поделился ветеран органов прокуратуры Николай Шорохов.

Сотрудникам прокуратуры не приходится задумываться, нужны они людям или нет. Только за прошедший год жители региона обратились к ним 28 000 раз, прося защитить их права и обратить внимание на нарушения закона. Высокую оценку деятельности надзорного органа дал и глава региона.

«Я хочу сказать, что это очень хорошее взаимодействие. И как губернатор Пензенской области я выражаю вам огромную благодарность за ту работу, которую мы делаем совместно», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Сотрудниками прокуратуры области проделана серьезная важная работа, о чем свидетельствуют десятки тысяч выявленных нарушений законодательства и принятых в этой связи мер прокурорского реагирования», - отметил прокурор Пензенской области Алексей Павлов.

В честь 300-летнего юбилея за безупречную службу ряд работников и пенсионеров были удостоены наград и поощрений Генерального прокурора России.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Ну, Шорохов, ну сказочник. Постыдился бы.

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