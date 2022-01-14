Общество

В ГИБДД заявили о стабилизации обстановки с уровнем аварийности

Печать

В 2021 году в Пензенской области снизилось количество ДТП и число погибших в них людей. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в Госавтоинспекции.

«Принимаемые меры позволили в определенной степени стабилизировать обстановку с уровнем аварийности. Количество дорожно-транспортных происшествий в регионе сократилось с 1 629 до 1 601, число погибших - с 213 до 163, раненых - с 2 179 до 2 151», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по региону.

В 163 авариях участвовали дети (в 2020-м таковых было 195), 5 из них скончались, 186 (было 216) получили травмы.

«На 6% сократилось количество происшествий с участием пешеходов, на 19% - с участием водителей в состоянии опьянения, на 17% - с участием водителей, не имеющих права управления транспортным средством, на 5% - с участием водителей, лишенных специального права, на 16% - с участием мототранспорта и на 17% - связанных с выездом на полосу встречного движения», - добавили в ГИБДД.

В управлении подчеркнули, что основной показатель по снижению смертности на дорогах, установленный федеральным проектом «Безопасность дорожного движения», в Пензенской области был достигнут.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Стабильно очень высокий уровень аварийности.

Гость||

ЛУЧШЕ НЕ БУДЕТ пока не будут вкладывать средства в безопасность движения!!!! Где нормальный свет на дорогах? Где светофоры с кнопками на нерегулируемых пешеходных переходах?! Администрация, ГИБДД отвечают - нет денег, идите далече, а потом ждут снижения аварийности

Гость||

а в чем заслуга гаи......

Гость||

Гость писал(a):

а в чем заслуга гаи......
они отчетик подготовили и отчитались - не зря же зарплату получают))

Гость||

гибдд не работает ,особенно бардак у гимназий 1 и 13,машины бросают на дорогах,и перекресток мира окружная,одни нарушения,а гибдд спит.не работает

Гость||

Прежде всего бесопасность на дорогах зависит от каждого из нас! Каждый знает, что нарушение правил может привести к печальным последствиям.

Гость||

Буртасы за рулями излишне самоуверенны и неимоверно глупоморды.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте