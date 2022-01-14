В ГИБДД заявили о стабилизации обстановки с уровнем аварийности

В 2021 году в Пензенской области снизилось количество ДТП и число погибших в них людей. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в Госавтоинспекции.
«Принимаемые меры позволили в определенной степени стабилизировать обстановку с уровнем аварийности. Количество дорожно-транспортных происшествий в регионе сократилось с 1 629 до 1 601, число погибших - с 213 до 163, раненых - с 2 179 до 2 151», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по региону.
В 163 авариях участвовали дети (в 2020-м таковых было 195), 5 из них скончались, 186 (было 216) получили травмы.
«На 6% сократилось количество происшествий с участием пешеходов, на 19% - с участием водителей в состоянии опьянения, на 17% - с участием водителей, не имеющих права управления транспортным средством, на 5% - с участием водителей, лишенных специального права, на 16% - с участием мототранспорта и на 17% - связанных с выездом на полосу встречного движения», - добавили в ГИБДД.
В управлении подчеркнули, что основной показатель по снижению смертности на дорогах, установленный федеральным проектом «Безопасность дорожного движения», в Пензенской области был достигнут.
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Стабильно очень высокий уровень аварийности.