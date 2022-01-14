Общество

Пензенцев после ковида ждет углубленная диспансеризация

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80 000 пензенцев должны пройти углубленную диспансеризацию в период с января по март. Такую задачу по обследованию жителей, перенесших коронавирусную инфекцию в средней и тяжелой форме, ставят перед собой представители региональной системы здравоохранения. Профилактические мероприятия направлены на то, чтобы не допустить постковидных осложнений у людей.

«Отдаленные последствия коронавируса проявляются в основном в части поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы. Основные направления обследования нацелены на то, чтобы на ранних стадиях выявить поражения этих двух систем», - сообщила начальник отдела министерства здравоохранения области Наталья Тюгаева.

Спустя два месяца после перенесенного ковида и выздоровления человека путем СМС-оповещения пригласят на обследование в медицинскую организацию. Причем можно и самостоятельно записаться на диспансеризацию - по телефону 999-130.

Эта проверка здоровья отличается от обычной. Ее проводят для людей из группы риска, имеющих хронические заболевания. Оценка состояния здоровья проходит в два этапа. На первом измеряют сатурацию, проводят спирометрию, рентгенологическое обследование, биохимический анализ крови.

«Второй этап диспансеризации включает в себя компьютерную томографию, УЗДГ сосудов нижних конечностей и эхокардиографию. Если в поликлинике не предполагается размещение данного оборудования, есть расписание на углубленную диспансеризацию, в том числе и на диагностические услуги», - рассказал заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Ирина Мартина.

«Основной задачей является не просто выявить риск возникновения какого-то осложнения и заболевания, но и в последующем сопроводить этого пациента, либо направить его на реабилитацию, либо - на консультацию к какому-то другому специалисту, либо назначить ему лечение», - отметила Наталья Тюгаева.

Углубленная диспансеризация стала доступна пензенцам с лета 2021-го. За прошедшие полгода прошли обследование более 19 000 человек.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Бабки будут рады, а остальным - нафиг оно сдалось.

Гость||

По поликлиникам ещё "Макрона" подхватить?

Гость||

я врачей на фиг посылаю, они мне в пыпыску не ущекотались

Гость||

Гость писал(a):

По поликлиникам ещё "Макрона" подхватить?
омикрона от макрона?????? ахахахахахаххахахахаха хочу хочу европейского хоть что то, хоть заразки от макрона

Гость||

Болела ковидом весной, на диспансеризацию пригласили в конце сентября. Естественно, не пошла в самый сопливый сезон, когда в этой поликлинике все ОРВИшные толпами собралась. Разгребала свои проблемы самостоятельно в платных клиниках в удобное время.

Имя: Гость
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