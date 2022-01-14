80 юных жителей Заречного записались на вакцинацию от COVID-19

14.01.2022 | 16:03

В Заречном на сегодняшний день болеют коронавирусной инфекцией 50 человек, в том числе 1 ребенок. Менее 30 пациентов проходят лечение в стационаре.

Об этом рассказал глава закрытого города Олег Климанов в интервью местному телеканалу, назвав ситуацию по коронавирусу благоприятной. Однако он призвал не расслабляться в преддверии грядущей волны омикрона.

«Этот новый штамм очень заразен и очень быстро распространяется. Уже зафиксированы случаи заболевания в Москве, а мы знаем: если в Москве вспышка - значит, через две-три недели он будет у нас», - предупредил Климанов.

Он рекомендовал не просто носить маски, а надевать их сразу за порогом квартиры. «Мы не знаем, с кем столкнемся в подъезде или лифте. И даже если мы в лифте ни с кем не столкнемся, то не знаем, кто в нем ехал за минуту до нас», - пояснил он.

По словам главы города, вакцинировано порядка 60-64% горожан, а вместе с теми, кто переболел за последние полгода, коллективный иммунитет взрослых зареченцев достигает порядка 72%. Однако, по его мнению, этого недостаточно, и Климанов призвал горожан сделать прививки до начала волны омикрона.

Кроме того, Олег Климанов рекомендовал максимально сократить посещение общественных мест (кинотеатров, магазинов, кафе) и больше находиться дома. Он также призвал при повышении температуры не идти в поликлинику, а вызывать врача на дом, чтобы не заражать ни посетителей лечебного заведения, ни медиков.

Также, по словам Климанова, в Заречном готовы приступить к вакцинации несовершеннолетних.

«Родители решают сами, вакцинировать им своего ребенка или нет. Наша медсанчасть заказала детскую вакцину «Спутник М». Пока ее нет в городе, ждут - может быть, на следующей неделе, может, через неделю она поступит. Я сегодня общался с начальником медсанчасти, и он сказал, что 80 детей уже записано на вакцинацию от коронавируса», - пояснил глава Заречного.