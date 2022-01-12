Общество

Стало известно, помогут ли имбирь и лимон против COVID-19

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В беседе с главным врачом Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (больницы КИМ) Сергеем Рыбалкиным, состоявшейся в среду, 12 января, была затронута тема противостояния коронавирусной инфекции народными средствами.

Корреспондент сетевого издания «ПензаИнформ» напомнил, как в апреле 2020 года цены на имбирь и лимоны взлетели в десятки раз из-за того, что именно эти продукты, по слухам, помогали противостоять болезни.

«Если говорить о здоровом питании, то оно влияет на поддержание иммунитета в хорошем состоянии. Нельзя сказать, что лимон или имбирь помогут не заболеть. Но неоднократно отмечалось, что на начальной стадии имбирь с лимоном улучшает состояние человека за счет того, что стимулирует иммунную систему. А специфических веществ в имбире или лимоне нет», - пояснил главврач КИМа.

Он предупредил: хотя в лимоне содержится значительное количество витамина С, горячая вода, в частности чай, разрушает его. Поэтому больше пользы будет, если просто жевать ломтик лимона.

Что касается отвара шиповника, который также содержит витамин С, то ягоды следует не заваривать кипятком, а запаривать водой температурой около 60 градусов.

«Имбирь - прекрасное профилактическое средство. Но он действует на слизистую желудка, и если слишком часто его употреблять, можно заработать воспаление. Поэтому употреблять его нужно осторожно, понемногу и нечасто», - предупредил Рыбалкин.

Он также посоветовал при повышении температуры начинать принимать противовирусный препарат «Арбидол» и капли в нос «Гриппферон» до тех пор, пока не будет ясно, болеет пациент коронавирусной инфекцией или какой-либо другой, и врач не назначит соответствующее лечение.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он также посоветовал при повышении температуры начинать принимать противовирусный препарат «Арбидол» и капли в нос «Гриппферон»
Что еще за реклама?

Гость||

Против ковида силён КРЕМАТОРИЙ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Арбидол» и капли в нос «Гриппферон»
Таня рекомндует?

Гость||

Поможет молитва истиному Богу и без посредников.

Гость||

Поможет молитва истиному Богу и без посредников.

Имя: Гость
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