В Пензе дети-сироты с инвалидностью получили ключи от квартир

Мечты сбываются. Детям-сиротам с инвалидностью преподнесли долгожданный подарок. В Центре культуры и досуга ребятам вручили ключи от нового жилья.
Восемь человек стали обладателями отдельных квартир, каждая - площадью около 40 квадратных метров. Дом находится на улице Антонова.
Кристина Авраменко осталась довольна: надо только мебель завезти - и можно справлять новоселье. Ремонт уже сделан.
«У меня было море эмоций. Я счастлива, что спустя какое-то время я все-таки своего добилась, и прямо полетела смотреть. Для меня она очень большая и просторная», - рассказала Кристина.
Жилье предоставляется по договору социального найма.
«Почему восемь? Потому что в настоящее время восемь есть из детей-сирот, которые имеют инвалидность и подтвердили ее прямо сейчас. У некоторых инвалидность пока пересматривается, у кого-то сняли ее. Если такие дети еще у нас будут из числа сирот - в настоящем времени в наличии еще 20 квартир. Поэтому в течение 2022 года, если такие дети будут появляться, мы им будем так же по социальному найму предоставлять жилье», - пояснил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.
Впоследствии ребята смогут перевести полученные квартиры в собственность.
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Вот и слава О.В.Мельниченко!!! На бога надейся,а квартиру инвалидам даёт губернатор!!!