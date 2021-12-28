В Пензе дети-сироты с инвалидностью получили ключи от квартир

28.12.2021 | 18:32

Мечты сбываются. Детям-сиротам с инвалидностью преподнесли долгожданный подарок. В Центре культуры и досуга ребятам вручили ключи от нового жилья.

Восемь человек стали обладателями отдельных квартир, каждая - площадью около 40 квадратных метров. Дом находится на улице Антонова.

Кристина Авраменко осталась довольна: надо только мебель завезти - и можно справлять новоселье. Ремонт уже сделан.

«У меня было море эмоций. Я счастлива, что спустя какое-то время я все-таки своего добилась, и прямо полетела смотреть. Для меня она очень большая и просторная», - рассказала Кристина.

Жилье предоставляется по договору социального найма.

«Почему восемь? Потому что в настоящее время восемь есть из детей-сирот, которые имеют инвалидность и подтвердили ее прямо сейчас. У некоторых инвалидность пока пересматривается, у кого-то сняли ее. Если такие дети еще у нас будут из числа сирот - в настоящем времени в наличии еще 20 квартир. Поэтому в течение 2022 года, если такие дети будут появляться, мы им будем так же по социальному найму предоставлять жилье», - пояснил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Впоследствии ребята смогут перевести полученные квартиры в собственность.