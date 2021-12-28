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Общество

В Пензе дети-сироты с инвалидностью получили ключи от квартир

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Мечты сбываются. Детям-сиротам с инвалидностью преподнесли долгожданный подарок. В Центре культуры и досуга ребятам вручили ключи от нового жилья.

Восемь человек стали обладателями отдельных квартир, каждая - площадью около 40 квадратных метров. Дом находится на улице Антонова.

Кристина Авраменко осталась довольна: надо только мебель завезти - и можно справлять новоселье. Ремонт уже сделан.

«У меня было море эмоций. Я счастлива, что спустя какое-то время я все-таки своего добилась, и прямо полетела смотреть. Для меня она очень большая и просторная», - рассказала Кристина.

Жилье предоставляется по договору социального найма.

«Почему восемь? Потому что в настоящее время восемь есть из детей-сирот, которые имеют инвалидность и подтвердили ее прямо сейчас. У некоторых инвалидность пока пересматривается, у кого-то сняли ее. Если такие дети еще у нас будут из числа сирот - в настоящем времени в наличии еще 20 квартир. Поэтому в течение 2022 года, если такие дети будут появляться, мы им будем так же по социальному найму предоставлять жилье», - пояснил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Впоследствии ребята смогут перевести полученные квартиры в собственность.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Вот и слава О.В.Мельниченко!!! На бога надейся,а квартиру инвалидам даёт губернатор!!!

Гость||

Гость писал(a):

На бога надейся,а квартиру инвалидам даёт губернатор!!!
Квартиру дает федеральное законодательство. Чиновники его только исполняют. Они за это зарплату получают.

Имя: Гость
Комментарий:

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