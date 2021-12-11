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Общество

Заслуженный врач РФ из Пензы отметила 85-летие

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Врач - уролог-хирург Валентина Ивановна Маликова отметила юбилей на рабочем месте. В свои 85 она продолжает вести прием и помогать пациентам.

С 1970 года она работала в городской больнице № 5, была заведующей отделением и главным урологом города. Оперировать Маликова перестала всего лишь около пяти лет назад и теперь продолжает трудиться.

«Не захотелось сразу уходить насовсем, временно пришла в поликлинику. И никак не уйду отсюда. Хожу - значит, желаю работать», - констатировала заслуженный врач Российской Федерации Валентина Маликова.

Прием иногда прерывали телефонные звонки и приходящие гости - ученики и коллеги продолжали нести букеты. Эрнест Тимербулатов, как и многие урологи Пензы, начал свою карьеру под чутким руководством Валентины Маликовой.

«Замечательный человек, замечательный учитель, монстр нашей пензенской урологии, глыба! Очень уважаема врачами, пациентами, коллегами, окружением - великолепный человек. Хочется пожелать ей долгих счастливых лет», - отметил медик.

Валентина Ивановна награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», медалью «Ветеран труда». В 1998 году ей было присвоено звание заслуженного врача Российской Федерации.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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