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Общество

ФАС назвала нарушением рекламу на припаркованных в Пензе машинах

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Размещение рекламных конструкций и надписей на автомобилях, долгое время припаркованных на одном месте, признали нарушением законодательства о рекламе. К такому выводу пришли сотрудники пензенского управления ФАС после проверки обращения, поступившего из МКУ «Рекламная служба города Пензы».

«В ходе проведенного осмотра установлено, что указанные в обращении легковые автомобили используются не по своему целевому назначению, а преимущественно в качестве конструкций для распространения рекламы, припаркованы на одном и том же месте, без передвижения, то есть без изменения фактического месторасположения на протяжении длительного времени», - сообщается на сайте УФАС.

Федеральное законодательство запрещает использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве рекламных конструкций. В связи с этим по факту нарушений возбудили дела по ч. 2 ст. 20 ФЗ «О рекламе».

Комиссия УФАС признала рекламу ненадлежащей. Распространителям выдали предписания о прекращении нарушений. Материалы направили в УМВД России по г. Пензе. Нарушителей может ждать административная ответственность: для граждан предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тыс., для юридических 500 тыс. до 1 млн.

Претензии к рекламе, размещаемой на автомобилях, ранее высказывали и жители Пензы. Так, рядом с новостройкой на Западной Поляне почти полгода стояла машина с символикой и номерами телефонов компании, оказывающей отделочные услуги. Она закрывала обзор водителям и пешеходам, люди были недовольны.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Материалы направили в УМВД России по г. Пензе.
ФАС направляет в полиция, а полиция закрывает такие дела. Лейтенанту не охота разбираться в ваших рекламах. АХАХАХАХА

Гость||

Почему просто не запретить рекламу на автомобилях? А заодно всякий быдлоколхоз по типу наклеек и надписей

Гость||

penzainform.ru писал(a):

легковые автомобили используются не по своему целевому назначению, а преимущественно в качестве конструкций для распространения рекламы, припаркованы на одном и том же месте, без передвижения,
Достаточно ли будет раз в две недели передвигать машину на полметра, чтобы снять претензии ФАС?

Гость||

А вот грязь и говно на улицах нарушением законодательства не является. Это другое.

Гость||

Гость писал(a):

Почему просто не запретить рекламу на автомобилях?
Так она и так запрещена, в статье же об этом сказано. Другое дело, охота ли полиции этим заниматься

Имя: Гость
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