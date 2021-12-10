ФАС назвала нарушением рекламу на припаркованных в Пензе машинах

10.12.2021 | 08:34

Размещение рекламных конструкций и надписей на автомобилях, долгое время припаркованных на одном месте, признали нарушением законодательства о рекламе. К такому выводу пришли сотрудники пензенского управления ФАС после проверки обращения, поступившего из МКУ «Рекламная служба города Пензы».

«В ходе проведенного осмотра установлено, что указанные в обращении легковые автомобили используются не по своему целевому назначению, а преимущественно в качестве конструкций для распространения рекламы, припаркованы на одном и том же месте, без передвижения, то есть без изменения фактического месторасположения на протяжении длительного времени», - сообщается на сайте УФАС.

Федеральное законодательство запрещает использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве рекламных конструкций. В связи с этим по факту нарушений возбудили дела по ч. 2 ст. 20 ФЗ «О рекламе».

Комиссия УФАС признала рекламу ненадлежащей. Распространителям выдали предписания о прекращении нарушений. Материалы направили в УМВД России по г. Пензе. Нарушителей может ждать административная ответственность: для граждан предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тыс., для юридических 500 тыс. до 1 млн.

Претензии к рекламе, размещаемой на автомобилях, ранее высказывали и жители Пензы. Так, рядом с новостройкой на Западной Поляне почти полгода стояла машина с символикой и номерами телефонов компании, оказывающей отделочные услуги. Она закрывала обзор водителям и пешеходам, люди были недовольны.