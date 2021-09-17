Общество

Пензенские спасатели почтили икону «Неопалимая Купина»

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Не по долгу службы, а по зову сердца пензенские спасатели собрались в Покровском архиерейском соборе. 17 сентября воздают почести иконе - покровительнице пожарных «Неопалимая Купина».

«Стало доброй традицией в Главном управлении МЧС России по Пензенской области и в целом в пожарной охране области ежегодно приходить в храмы на молебен», - отметил врио начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Некоторые пожарные пришли с семьями. Сергей Голованов считает, что «Неопалимая Купина» помогает ему вернуться невредимым домой, где ждет жена. Только раз в году удается поблагодарить хранительницу, отстояв службу.

«Не всегда вспоминаем, но поймите правильно: когда выезжаем на вызов, основная задача - прокрутить все моменты пожарной безопасности, что будет происходить», - пояснил старший инструктор специализированной пожарно-спасательной части г. Пензы Сергей Голованов.

В 2021-м на праздник «Неопалимой Купины» выпала траурная дата. На девятый день со дня гибели главы МЧС Евгения Зиничева спасатели почтили его память молитвой.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

Причём тут икона и бог под кустом с фонариком?

Гость||

ЗАЧЕМ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОПАГАНДА,?

Ни хрена эта Купина не помогает. Поп освящал (забрал бабло) Икона была,а дом сгорел. Всё это обман для выкачивания денег.

Гость||

У них мощи в церквях горят,а вы Купину впариваете людям.

ПОЧЁМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА?

Гость||

И это в 21м веке?

Надеюсь, когда у жрецов будет гореть торговый центр, они не тушить будут, а крестный ход мутить

Гость||

Гость писал(a):

И это в 21м веке?
Назад в прошлое!

Гость||

«И только один раз в году удаётся поблагодарить икону!!!!, отстояв службу!!!» Даже не хочется комментировать бред журналистки

Гость||

Строем в церковь, а затем строем на голосование.

Гость||

Да вразумит их икона)))

Гость||

Они люди подневольные,куда пригнали там и стоят.

Имя: Гость
Комментарий:

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