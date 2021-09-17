Пензенские спасатели почтили икону «Неопалимая Купина»

17.09.2021 | 18:29

Не по долгу службы, а по зову сердца пензенские спасатели собрались в Покровском архиерейском соборе. 17 сентября воздают почести иконе - покровительнице пожарных «Неопалимая Купина».

«Стало доброй традицией в Главном управлении МЧС России по Пензенской области и в целом в пожарной охране области ежегодно приходить в храмы на молебен», - отметил врио начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Некоторые пожарные пришли с семьями. Сергей Голованов считает, что «Неопалимая Купина» помогает ему вернуться невредимым домой, где ждет жена. Только раз в году удается поблагодарить хранительницу, отстояв службу.

«Не всегда вспоминаем, но поймите правильно: когда выезжаем на вызов, основная задача - прокрутить все моменты пожарной безопасности, что будет происходить», - пояснил старший инструктор специализированной пожарно-спасательной части г. Пензы Сергей Голованов.

В 2021-м на праздник «Неопалимой Купины» выпала траурная дата. На девятый день со дня гибели главы МЧС Евгения Зиничева спасатели почтили его память молитвой.