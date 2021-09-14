Активировать SIM-карту «Билайн» можно без похода в офис

14.09.2021 | 08:26

«Билайн» запустил процесс дистанционного заключения договора об оказании услуг связи. Это стало возможно благодаря сервису «Госключ», который разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Он позволяет создать собственную усиленную неквалифицированную электронную подпись (далее - электронная подпись), которую можно использовать для подписания договора на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи оператора «Билайн».

Теперь для получения услуг связи необязательно ходить в офис продаж и подписывать бумажные договоры - можно создать электронную подпись в сервисе «Госключ». Использование электронной подписи не требует особых навыков, достаточно следовать простейшим инструкциям. Для регистрации нужна только подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».

Для начала активации SIM-карты необходимо пройти на сайт contract.beeline.ru (ссылка на сайт придет в SMS автоматически, как только абонент вставит SIM-карту в телефон). После завершения необходимых регистрационных действий можно начинать пользоваться выбранным тарифом: звонить, отправлять SMS, выходить в интернет и пр.

«Билайн» важно использовать в своей работе самые современные технологии для создания наиболее комфортного клиентского опыта. Благодаря сервису «Госключ» получение услуг «Билайн» стало еще проще и быстрее. В будущем мы планируем расширять линейку продуктов и услуг, доступ к которым можно будет получить дистанционно», - сообщила исполнительный вице-президент по розничному бизнесу Светлана Кирсанова.

Электронная подпись сервиса «Госключ» гарантирует безопасность и надежность всех совершаемых операций благодаря соответствующему уровню криптографической защиты.