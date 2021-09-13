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Общество

В Нижнем Ломове отремонтировали одно из отделений больницы

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В Нижнем Ломове капитально отремонтировали отделение стационарного корпуса межрайонной больницы, расположенное на третьем этаже.

Работы велись поэтапно, поэтому закрывать отделение не пришлось.

Специалисты заменили системы водоснабжения и отопления, выполнили внутреннюю отделку. Для больницы закупили новую мебель. На все это выделялось около 5 млн рублей из федерального и областного бюджета.

«По словам главного врача Нижнеломовской межрайонной больницы Вадима Аббакумова, проведение капитального ремонта позволило сконцентрировать первично-сосудистое отделение, которое объединяет койки кардиологического и неврологического профилей, в одном месте», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В целом в период с 2021 по 2025 год в области запланирован капремонт 69 объектов системы здравоохранения.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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