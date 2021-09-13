В Нижнем Ломове отремонтировали одно из отделений больницы

13.09.2021 | 15:01

В Нижнем Ломове капитально отремонтировали отделение стационарного корпуса межрайонной больницы, расположенное на третьем этаже.

Работы велись поэтапно, поэтому закрывать отделение не пришлось.

Специалисты заменили системы водоснабжения и отопления, выполнили внутреннюю отделку. Для больницы закупили новую мебель. На все это выделялось около 5 млн рублей из федерального и областного бюджета.

«По словам главного врача Нижнеломовской межрайонной больницы Вадима Аббакумова, проведение капитального ремонта позволило сконцентрировать первично-сосудистое отделение, которое объединяет койки кардиологического и неврологического профилей, в одном месте», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В целом в период с 2021 по 2025 год в области запланирован капремонт 69 объектов системы здравоохранения.