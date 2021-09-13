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Общество

Арбековский ЖК «Парк Рояль» - жизнь в центре событий

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Жилой комплекс «Парк Рояль» - для тех, кто ценит комфорт и свое время. Он строится на пересечении улиц Рахманинова и Глазунова в современном Арбекове.

Вблизи дома много вариантов, как интересно провести время: пройтись по магазинам, прокатиться на аттракционах, посетить сеанс в комфортном кинотеатре, поужинать в уютной обстановке кафе.

Салоны красоты, медицинские учреждения, спортивные клубы - то, что помогает современному человеку держать себя в тонусе и заботиться о своем здоровье. Все это рядом с домом.

Расположение жилого комплекса удобно для родителей, желающих развивать своих детей. Близость образовательных учреждений позволяет сэкономить время на дороге и дать ребенку максимум возможностей для раскрытия потенциала.

К тому же добраться до нужного места, съездить по делам не составит труда. Ведь жилой комплекс строится в непосредственной близости от двух городских магистралей - проспектов Победы и Строителей.

Узнать о проекте больше можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный) и на сайте termodom-pnz.ru.

Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО СЗ «Парк Рояль». С проектной декларацией можно ознакомиться на наш.дом.рф.

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