ЖК «Радужные дворы»: доступные квартиры для семьи

10.09.2021 | 12:32

Зеленая территория ЖК «Радужные дворы» - комфортное и экологичное пространство для жизни, доступное даже для молодой семьи.

Это показывает следующий пример*.

На фото – планировка 2-комнатной квартиры евроформата площадью 36,8 кв. м. Ее цена составляет 2 млн 410 тыс. 600 рублей. Первоначальный взнос - 15% (361 тыс. 590 рублей). Ежемесячный платеж - 10 349 рублей.

В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал, размер которого на первого ребенка сегодня составляет 466 тыс. 617 рублей. В этом случае ежемесячный платеж будет еще ниже - 9 818 рублей.

Примерно столько же сегодня стоит аренда однокомнатной квартиры. Понятно, что лучше платить за собственную квартиру, чем за чужую, особенно если она даже больше съемной.

Узнать подробности можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Специалисты холдинга «Термодом» расскажут обо всех условиях покупки, подберут планировку и помогут оформить документы.

*Расчет предварительный, для более точного расчета необходимо обратиться в ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области». Он составлен, исходя из следующих условий: цена квартиры - 2 410 600 рублей, первоначальный взнос - 15%, срок кредита - 360 месяцев, ставка - 4,45% годовых. Не является публичной офертой.

**До 01.07.2022 в рамках программы кредитования «Льготная ипотека на новостройки» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жилье от компаний, входящих в состав строительного холдинга «Термодом», по ставке от 2,8% годовых. Указанная ставка действует первые три года кредитования при условии первоначального взноса более 30%, срока кредита от 36 до 360 месяцев, оформления личного страхования заемщика и подтверждения дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ. По истечении трех лет ставка увеличивается до 5,8% годовых. При отказе заемщика от личного страхования процентная ставка увеличивается на 0,7% годовых. Без предоставления выписки из Пенсионного фонда РФ процентная ставка увеличивается на 0,5% годовых. Если первоначальный взнос - от 15 до 30%, процентная ставка увеличивается на 0,15% годовых. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 3 000 000 рублей. Валюта - рубль РФ. Обеспечение по кредиту: на этапе строительства - залог прав требования участника долевого строительства (с оформлением закладной); по факту оформления права собственности на приобретаемую квартиру - залог квартиры (с оформлением закладной).

Требования к заемщикам: граждане РФ; возраст - от 21 до 65 лет (на дату погашения кредита); стаж работы: работники по найму - не менее 6 месяцев на последнем месте работы; индивидуальные предприниматели должны осуществлять безубыточную предпринимательскую деятельность не менее 24 месяцев. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях - на http://aikdom.ru/ www.aikdom.ru. Реклама. ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».

Застройщики ЖК «Радужные дворы» - ООО «СЗ «Термодом-профи» (строение № 76) и ООО «СЗ «Земстрой» (строение № 71). Все проектные декларации на наш.дом.рф.