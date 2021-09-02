Общество

Пензенских детей ознакомили с вооружением росгвардейцев

Печать

«Вместе против террора» выступили сотрудники Управления Росгвардии по Пензенской области и школьники. Для ребят из гимназии № 4 «Ступени» провели большую экскурсию в подразделении спецназа. Мероприятие организовали в преддверии Международного Дня солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября, в день штурма школы в Беслане, захваченной боевиками.

В рамках акции «Вместе против террора» для школьников организовали тематический урок с использованием интерактивной мультимедийной поддержки. Сотрудники ОМОН рассказали о задачах, выполняемых войсками Росгвардии, ознакомили с вооружением и современной экипировкой бойцов.

Ученики смогли подержать оружие в руках и даже примерить элементы экипировки сотрудников управления Росгвардии.

«Они выполняют очень значимую работу, ведь они спасают жизнь других людей, хотя сами могут своей пожертвовать. Я считаю, что такие подразделения обязательно должны быть в нашей стране», - рассказал школьник Артемий Жулин.

«Мы хотели показать школьникам, что только вместе можно противостоять этому страшному явлению, только общими усилиями можно победить терроризм. Также сотрудники напомнили подрастающему поколению о необходимости соблюдать все меры безопасности, быть бдительными в местах массового скопления людей», - подчеркнул заместитель начальника Управления Росгвардии по Пензенской области Дмитрий Осипов.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
0
 
Гость||

их основное оружие это автозаки, дубинки и запотевшие забрала

Д-р Шаффхаузен||

У проклятых коммунистов был планетарий. Зато сейчас мы боремся с терроризмом все вместе. Школота и росгвардейцы. Только так мы победим.

Гость||

Пусть детишки посмотрят и родителям расскажут,что бы те даже не думали.

Гость||

Хочешь победить врага- воспитай его детей.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте