Пензенских детей ознакомили с вооружением росгвардейцев

02.09.2021 | 19:24

«Вместе против террора» выступили сотрудники Управления Росгвардии по Пензенской области и школьники. Для ребят из гимназии № 4 «Ступени» провели большую экскурсию в подразделении спецназа. Мероприятие организовали в преддверии Международного Дня солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября, в день штурма школы в Беслане, захваченной боевиками.

В рамках акции «Вместе против террора» для школьников организовали тематический урок с использованием интерактивной мультимедийной поддержки. Сотрудники ОМОН рассказали о задачах, выполняемых войсками Росгвардии, ознакомили с вооружением и современной экипировкой бойцов.

Ученики смогли подержать оружие в руках и даже примерить элементы экипировки сотрудников управления Росгвардии.

«Они выполняют очень значимую работу, ведь они спасают жизнь других людей, хотя сами могут своей пожертвовать. Я считаю, что такие подразделения обязательно должны быть в нашей стране», - рассказал школьник Артемий Жулин.

«Мы хотели показать школьникам, что только вместе можно противостоять этому страшному явлению, только общими усилиями можно победить терроризм. Также сотрудники напомнили подрастающему поколению о необходимости соблюдать все меры безопасности, быть бдительными в местах массового скопления людей», - подчеркнул заместитель начальника Управления Росгвардии по Пензенской области Дмитрий Осипов.