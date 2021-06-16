Школьникам предложат разные варианты завтраков и обедов

16.06.2021 | 18:15

В областном министерстве образования прошло первое заседание группы по разработке регионального стандарта организации школьного питания. Задача - накормить ребят вкусно и полезно.

«Приглашаем сертифицированного повара, чтобы из тех продуктов, которые рекомендованы Роспотребнадзором, приготовить различные блюда, чтобы и эстетика подачи была в школах», - сообщил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.

Мастер-классы для работников школьных пищеблоков уже проводили. Участники чемпионата WorldSkills демонстрировали, как из пикши или минтая приготовить аппетитное второе.

Наряду с несколькими вариантами завтраков и обедов для основного контингента школьников в столовых появятся спецблюда для детей, которым по медицинским показаниям предписано диетическое лечебное питание.

«Должны предложить веер возможных примерных меню, чтобы образовательная организация могла взять для утверждения у себя», - пояснила врио первого заместителя министра образования Пензенской области Алла Маркова.

Чтобы повысить культуру питания школьников, необходимы вкусно приготовленные на современном оборудовании блюда и располагающая к трапезе атмосфера, чистые помещения, столовые приборы, которые приятно брать в руки.

«Контроль за тем, чтобы не было тарелок со сколами, - это элементарно, чтобы не было алюминиевых вилок-ложек, потому что они должны быть заменены, постоянно осуществляется», - заверил Александр Воронков.

Родители школьников могут ознакомиться с тем, что готовят и в каких условиях.