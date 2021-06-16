Общество

Школьникам предложат разные варианты завтраков и обедов

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В областном министерстве образования прошло первое заседание группы по разработке регионального стандарта организации школьного питания. Задача - накормить ребят вкусно и полезно.

«Приглашаем сертифицированного повара, чтобы из тех продуктов, которые рекомендованы Роспотребнадзором, приготовить различные блюда, чтобы и эстетика подачи была в школах», - сообщил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.

Мастер-классы для работников школьных пищеблоков уже проводили. Участники чемпионата WorldSkills демонстрировали, как из пикши или минтая приготовить аппетитное второе.

Наряду с несколькими вариантами завтраков и обедов для основного контингента школьников в столовых появятся спецблюда для детей, которым по медицинским показаниям предписано диетическое лечебное питание.

«Должны предложить веер возможных примерных меню, чтобы образовательная организация могла взять для утверждения у себя», - пояснила врио первого заместителя министра образования Пензенской области Алла Маркова.

Чтобы повысить культуру питания школьников, необходимы вкусно приготовленные на современном оборудовании блюда и располагающая к трапезе атмосфера, чистые помещения, столовые приборы, которые приятно брать в руки.

«Контроль за тем, чтобы не было тарелок со сколами, - это элементарно, чтобы не было алюминиевых вилок-ложек, потому что они должны быть заменены, постоянно осуществляется», - заверил Александр Воронков.

Родители школьников могут ознакомиться с тем, что готовят и в каких условиях.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

гадость какая на фото, такие обеды пусть министры кющують, тьфу

Гость||

кусочек рыбы, измазанной зелёным майонезом - обалденный деликатес

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мастер-классы для работников школьных пищеблоков уже проводили. Участники чемпионата WorldSkills демонстрировали, как из пикши или минтая приготовить аппетитное второе.
какая гадость эта рыба под чем-то там, очень аппетитно, ага. глаза где у вас?

Гость||

фото где пустые щи с за жаркой, пюре картофельное без масла на воде, салат винегрет это и есть хорошее питание? Это постное питание.

Гость||

От такого меню загнешься до 8 кл

Гость||

Завтрак шведский стол, каждый выбирает что любит но из полезного и натурального, 1-2яйца варёных, или омлет +любая каша на молоке+ булка со сливочным маслом, а не пальмовое +сыр+кофе, какао или чай,или творог со сметаной, или вареники, хлебцы вместо хлеба, злаковые, горький шоколад для работы мозга учеников, яблоки морковь, всевозможные запеканки. Не знаю как в Пензе, но в Сибири в дс, школах, больницах такие завтраки.

Гость||

Обед шведский стол любой суп, щи, борщ, но с куском мяса а не жира из за жарки и даже куриный с бульоном а не полкастрюли зажарки. Гарнир, салат много овощей зелени, и котлеты, ёжики, ленивые голубцы, шницели, но чтоб больше мяса, нужен белок а не хлеба углеводы)) компот, напиток, сок. А не вчерашние помои.

Гость||

Любой повар церковный из продуктов простых приготовит кучу разнообразных полезных блюд. Но просто кому надо вкладывать душу и молитву для приготовления пищи для чужих детей, людей? А тем более оформлять как в ресторане. Светские повора так не умеют

Гость||

Новость ни о чем,та же еда только под другим названием. Бюджет лучше пилить но не правильно и вкусно кормить

Гость||

брешут, как обычно. эт они умеют

Имя: Гость
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