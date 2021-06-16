COVID-19 в Пензенской области: итоги первой половины июня

По данным на вторник, 15 июня, в Пензенской области зарегистрировали 48 372 случая коронавирусной инфекции.
За первую половину месяца выявили 1 030 инфицированных. Ежедневно оперативный штаб сообщал в среднем о 75 заболевших. Наибольшее число пациентов, прибавившихся за сутки (77), было зарегистрировано 15 июня.
В первой половине месяца региональный оперативный штаб сообщил о 633 выздоровевших. На 15-е число количество поборовших COVID-19 достигло 45 250.
За 15 дней июня в регионе зафиксировали 77 смертей от коронавирусной инфекции.
Во второй половине мая выявили 1 169 заразившихся, медики выписали 1 030 пациентов, скончались 87 человек.