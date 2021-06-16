Общество

COVID-19 в Пензенской области: итоги первой половины июня

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По данным на вторник, 15 июня, в Пензенской области зарегистрировали 48 372 случая коронавирусной инфекции.

За первую половину месяца выявили 1 030 инфицированных. Ежедневно оперативный штаб сообщал в среднем о 75 заболевших. Наибольшее число пациентов, прибавившихся за сутки (77), было зарегистрировано 15 июня.

В первой половине месяца региональный оперативный штаб сообщил о 633 выздоровевших. На 15-е число количество поборовших COVID-19 достигло 45 250.

За 15 дней июня в регионе зафиксировали 77 смертей от коронавирусной инфекции.

Во второй половине мая выявили 1 169 заразившихся, медики выписали 1 030 пациентов, скончались 87 человек.

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