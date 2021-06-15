Началась первая смена в лагере «Солнечная долина»

15.06.2021 | 20:45

Из дождливой Пензы - в «Солнечную долину». Пасмурная погода не испортила настроения детям, которые уезжали в детский оздоровительный лагерь. Их ждут кружки, конкурсы и новые знакомства.

«Мы хотим, чтобы ребята ощутили, что началось лето, начались каникулы и просто ушли в отрыв - в хорошем смысле!» - рассказала начальник лагеря «Солнечная долина» Ольга Тихонова.

В 14-дневную смену «Под парусами лета» отправилось свыше полутора тысяч ребят.

В связи с пандемией продолжают действовать ограничения на посещение родственников. Дети проведут эти две недели без родительских передач и вернутся домой 28 июня.