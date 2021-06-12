Общество

В Пензенской области снизилась активность клещей

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С 4 по 10 июня в Пензенской области значительно снизилось количество обращений к медикам людей, укушенных клещами. За этот период их зарегистрировано 149, тогда как неделей раньше, с 28 мая по 3 июня, - 264.

10 пострадавших от кровососов - дети в возрасте до 14 лет (неделей раньше их было 56).

Всего с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения области обратилось 1 166 человек (в том числе 279 детей).

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Пензенской области, всего к 10 июня специалисты обследовали 876 клещей, снятых с людей, и в 116 пробах (13,2%) обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза. За неделю проведено 71 исследование, в 12 случаях результаты тестов стали положительными.

Также за неделю выявлено два новых случая заболевания ИКБ. Всего за январь-май 2021 этот диагноз поставлен 7 жителям региона, причем 5 из них заразились еще в прошлом году, а болезнь выявилась только в 2021-м - из-за длительного периода инкубации.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Клещи то снизились,а педикулез возрос в разы,у меня сынок притащил из похода этих тварей

Гость||

Лобковый педикулёз притащил?

Гость||

Да,после армии с парнем живут уж второй год

Гость||

"В Пензенской области снизилась активность клещей"? Клещи не могут снизить свою активность, если на них не воздействовали, они просто живут и жуют.

Гость||

Какое счастье

Гость||

Чо удивительного то? Погода испортилась, люде меньше шарахаются, где непопадя, клещи голодают... Погода наладится, будет всплеск, взрыв и т.д.

Имя: Гость
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