В Пензенской области снизилась активность клещей

12.06.2021 | 15:16

С 4 по 10 июня в Пензенской области значительно снизилось количество обращений к медикам людей, укушенных клещами. За этот период их зарегистрировано 149, тогда как неделей раньше, с 28 мая по 3 июня, - 264.

10 пострадавших от кровососов - дети в возрасте до 14 лет (неделей раньше их было 56).

Всего с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения области обратилось 1 166 человек (в том числе 279 детей).

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Пензенской области, всего к 10 июня специалисты обследовали 876 клещей, снятых с людей, и в 116 пробах (13,2%) обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза. За неделю проведено 71 исследование, в 12 случаях результаты тестов стали положительными.

Также за неделю выявлено два новых случая заболевания ИКБ. Всего за январь-май 2021 этот диагноз поставлен 7 жителям региона, причем 5 из них заразились еще в прошлом году, а болезнь выявилась только в 2021-м - из-за длительного периода инкубации.