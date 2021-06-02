На новые технологии реабилитации детей-инвалидов направят 1,9 млн руб.

02.06.2021 | 15:16

В 2021 году Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области получит 1,9 млн рублей на внедрение новых технологий в обслуживание детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Средства выделяет Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На эти деньги запланирована закупка реабилитационного и абилитационного оборудования, аппаратов и предметов медицинского назначения, компьютерной и оргтехники, программно-методических и видеоматериалов, электронно-образовательных ресурсов, игрового оборудования и инвентаря.

Также средства пойдут на повышение профессионализма руководителей и специалистов социальных учреждений.

«Кроме того, в отделении дневного пребывания областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов будут оплачены расходы выездных программ (посещение театров, музеев, цирка и т. д.), приобретены кукольный театр, игровой набор «Дары Фребеля» и методические пособия», - сообщили в пресс-службе регионального минтруда.