В Пензе обсудили снижение тарифа на утилизацию бытовых отходов

23.05.2021 | 17:10

Изменения в законодательстве, связанные с мусорными площадками, обсудили в администрации Октябрьского района. Если контейнеры находятся на муниципальной земле, то за чистоту вокруг них отвечают городские власти, а когда на придомовой территории, то управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.

Так было до недавнего времени. Теперь ухаживать за зоной рядом с баками будут обслуживающие жилье коммунальщики. Новшества вызвали споры.

«На муниципальной территории находятся площадки, а их не хотят управляющие компании обслуживать», - возмутился член региональной общественной палаты Владимир Лощинин.

«А вот здесь мы ссылаемся на статью 3.5 КоАП Пензенской области, которая четко говорит, что управляющие компании, не создавшие место накопления твердых коммунальных отходов, подлежат привлечению к административной ответственности. Штраф до 20 000 рублей», - возразил глава администрации Октябрьского района Андрей Гришин.

Также представителям коммунальных организаций напомнили, что вывозить с контейнерных площадок региональный оператор должен не все.

«Наваливают ветки на контейнерные площадки, строительный мусор, шпалы. Это не относится к твердым коммунальным отходам», - добавил Андрей Гришин.

Подняли и вопрос тарифа. Снизить расходы на утилизацию отходов можно, если начислять плату не по усредненному нормативу, а по реальному объему мусора. Только как его определить, пока неясно. Ведь многие контейнерные площадки рассчитаны на несколько домов.