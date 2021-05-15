Пензенские школьники приняли участие в велопробеге УМВД

Прошедшему Дню Победы посвятили велопробег, организованный УМВД России по городу Пензе совместно с общественным советом при ведомстве. 15 пензенских школьников в возрасте от 11 до 16 лет вышли на старт в поселке Ахуны вместе с наставниками из числа сотрудников полиции.
Спортивный праздник традиционно проходит перед началом летних каникул.
«Цель - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Сейчас мы находимся на полигоне, где сотрудники Росгвардии продемонстрировали приемы рукопашного боя, провели показательные выступления», - пояснила заместитель начальника отдела ОДУУП и ПДН УМВД России по Пензенской области Ирина Панфилова
Далее подросткам предложили подкрепиться солдатской гречневой кашей, приготовленной в полевой кухне.
«Нам показали машину ДПС, как там все работает. Мне понравилось», - рассказал участник праздника Кирилл Ершов.
Всем участникам праздника организаторы вручили подарки и сладкое угощение.
Деток надо приучать с младенчества, что нельзя ничего брать у чужих тётей-дядей, а тем более есть в их машине. За такую профилактику преступлений против несовершеннолетних надо не галочку в папочку, а на переаттестацию