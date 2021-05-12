Общество

Пензенцам объяснили причины высокой смертности от коронавируса

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В среду, 12 мая, в Пензенской области зарегистрировано 75 новых случаев COVID-19. Стало известно о 5 умерших от коронавируса мужчинах: самому младшему из них - 66 лет, старшему - 89. Накануне медики информировали о 6 жертвах опасной инфекции.

Такое количество пензенцев пугает, но уже не удивляет просто потому, что похожие цифры звучат ежедневно. Хотя всего пару месяцев назад они шокировали бы.

Врачи говорят: во-первых, учитывать, COVID или сопутствующие заболевания унесли жизнь человека, стали по другим методикам; во-вторых, есть существенная разница между двумя годами.

«Что у нас происходило в 2020-м: был серьезный карантин, люди, так скажем, более подверженные, чтобы иметь последствия вплоть до летального исхода, то есть пациенты коморбидные (имеющие два и более заболеваний), находились на тотальной изоляции. Все мы знаем, что сейчас ситуация абсолютно другая», - рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Пензенской области Елена Власова.

Иными словами, пожилые люди, значительную часть прошлого года просидевшие на самоизоляции, стали больше общаться, заболевать. И они же чаще всего попадают в печальную статистику скончавшихся от коронавируса. На вопрос, когда ситуация изменится, Елена Власова отвечает: главное - создать коллективный иммунитет.

«Мы должны предпринять все действия для того, чтобы обезопасить себя. И диспансеризации, и вакцинация, безусловно, и ведение здорового образа жизни помогут нам побороть данную инфекцию», - отметила Елена Власова.

К маю Росстат подвел итоги марта, касающиеся естественной убыли населения в Пензенской области. За первый весенний месяц в регионе скончалось 2 033 человека, за аналогичный период 2020-го - на 359 меньше.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Постройте небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Любитель свалить всё на госдеп арестован,кто теперь виноват?

Гость||

Кхех Чудак человек.У нас на планете что мало стран чтоли?)Виноват Моссад,Пятая Колона,Анунаки и Хохлобендера.Виноватых хватит))))

Гость||

У нас дед 78 лет посмотрел агитацию и пошел, привился. После 1го раза ищь ниче, а после 2 дозы колбасит неделю, скорую вызывали и не знай кады перестанет..., а он и так дома сидел вме время, зачем ему все это?...а ведь кажный год это надыть прививаться...аминь...

Гость||

Нет ребята . Это Кентавр , Кентавр .

Гость||

Массад, однако!

Гость||

Сначала 65+ сказали не прививают, потом сказали можно, потом-обязательно! Капец! На лету переобуваются...

Гость||

Гость писал(a):

Нет ребята . Это Кентавр , Кентавр .
Так вроде дырявый Иван-конь - это либерастия и коррупция? Хотя Шпигель 700 лямов поднял с Пензенской области за год пандемии...

Гость||

Людям объяснили...для чё? Всем фиолетово...

Гость||

Что-то у ПензСрата, какая то статистика странная, вроде же все падает по оф.цифрам?

Гость||

Как раз заболеваемось падает - смертность растет! При чем здесь прошлогодний карантин-то?

Имя: Гость
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