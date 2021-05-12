Пензенцам объяснили причины высокой смертности от коронавируса

12.05.2021 | 18:20

В среду, 12 мая, в Пензенской области зарегистрировано 75 новых случаев COVID-19. Стало известно о 5 умерших от коронавируса мужчинах: самому младшему из них - 66 лет, старшему - 89. Накануне медики информировали о 6 жертвах опасной инфекции.

Такое количество пензенцев пугает, но уже не удивляет просто потому, что похожие цифры звучат ежедневно. Хотя всего пару месяцев назад они шокировали бы.

Врачи говорят: во-первых, учитывать, COVID или сопутствующие заболевания унесли жизнь человека, стали по другим методикам; во-вторых, есть существенная разница между двумя годами.

«Что у нас происходило в 2020-м: был серьезный карантин, люди, так скажем, более подверженные, чтобы иметь последствия вплоть до летального исхода, то есть пациенты коморбидные (имеющие два и более заболеваний), находились на тотальной изоляции. Все мы знаем, что сейчас ситуация абсолютно другая», - рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Пензенской области Елена Власова.

Иными словами, пожилые люди, значительную часть прошлого года просидевшие на самоизоляции, стали больше общаться, заболевать. И они же чаще всего попадают в печальную статистику скончавшихся от коронавируса. На вопрос, когда ситуация изменится, Елена Власова отвечает: главное - создать коллективный иммунитет.

«Мы должны предпринять все действия для того, чтобы обезопасить себя. И диспансеризации, и вакцинация, безусловно, и ведение здорового образа жизни помогут нам побороть данную инфекцию», - отметила Елена Власова.

К маю Росстат подвел итоги марта, касающиеся естественной убыли населения в Пензенской области. За первый весенний месяц в регионе скончалось 2 033 человека, за аналогичный период 2020-го - на 359 меньше.