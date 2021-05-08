Пензенцам предложили поискать пропавших на войне родственников

08.05.2021 | 21:00

Найти информацию о пропавшем в годы войны родственнике или проследить фронтовой путь ныне здравствующего ветерана могли посетители областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова: в фойе всем желающим предоставили электронную базу данных. Здесь же организовали показ документального фильма Сергея Зайцева «Союзники. Верой и правдой».

А на улице, перед входом в главное книгохранилище региона, работали сразу несколько площадок. Одна из них - «Открытый микрофон», где пензенцам предлагали продекламировать стихи, написанные земляками. Наталья Кузьмирова прочитала произведение Виктора Закускина «В одной из атак».

«Очень прониклась, хотя раньше это стихотворение не видела и не читала», - поделилась жительница Пензы.

Тут же припарковался библиомобиль с документами из музея книги военных лет.

Пока одни читали, те, кто пока плохо это умеет, поучаствовали в конкурсе рисунков мелом на асфальте. Юные пензенцы творили во имя «Мира на планете».

«Мероприятие проводится ежегодно, в единый информационный день. Но каждый год мы стараемся сделать нашу программу более насыщенной, более интересной для наших читателей и для жителей района», - рассказала главный библиограф областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Ольга Лапынина.

Рядом с тематической фотозоной сотрудники библиотеки провели мастер-класс по украшению цветами георгиевских ленточек.