Общество

Пензенцы рассказали о своих героических предках

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Дмитрия Чигринова назвали в честь деда, пропавшего в Киевском котле в августе 1941-го. Он начал службу в Красной армии сразу после Гражданской войны, состоял под командованием Тухачевского.

«Самоучкой получил образование, продолжал служить, поступил в академию, с отличием ее закончил. После академии попал на Халхин-Гол, в оперативный отдел к Жукову», - рассказал ветеран боевых действий.

Возможно, поэтому Дмитрий Чигринов тоже пошел служить в Вооруженные силы России. Был командиром взвода в первую чеченскую кампанию, получил ранение.

Своим дедом Владимиром Голубевым гордится и ветеран боевых действий в Афганистане Татьяна Титаренко. С 1985 года по 1987-й она работала машинисткой на секретной переписке.

Долгое время ее семья не знала никаких подробностей о гибели Владимира Даниловича - участника финской войны, тракториста из Колышлейского района, воевавшего в Великую Отечественную танкистом. Но сразу после участия в шествии «Бессмертного полка» члены белорусского поискового отряда сообщили о месте захоронения Голубева и что произошло 21 июля 1944-го под городком Каменец.

«Их послали на отвлекающий маневр. Дивизия пошла в обход в тыл, и получилось так, что когда они вышли на открытую местность - танки фашистов были так закрыты, что даже не было видно, - они попали в перекрестный огонь», - изложила Татьяна Титаренко.

Ее будущий дед и еще 40 красноармейцев попали в плен и были расстреляны.

Каждый год участники Российского союза ветеранов Афганистана принимают участие в шествии «Бессмертного полка», и во второй раз они понесут своих героев в онлайн-рядах. Идет регистрация заявок от всех желающих присоединиться к значимой для всей страны акции.

«В этом году будут идти колонны онлайн по регионам, и жители Пензенской области будут формировать свою региональную колонну. Поэтому первым пунктом при заполнении анкеты обязательно надо указать, что вы из пензенской области», - пояснил руководитель регионального отделения проекта «Бессмертный полк» Олег Шибаев.

Онлайн-шествие состоится 9 мая в 15:00.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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