Город Спутник расцветает перед майскими праздниками

30.04.2021 | 16:08

Еще немного, и наступит май. Окрестности Города Спутника заливает настоящим весенним цветом первых листьев и молодой травы, а с озера вновь тянет свежим почти морским бризом.

Среди пейзажей, за которые так любят Спутник его жители и гости, - и набережная, и тропа здоровья, и пляж, и парк аттракционов, памятники и арт-объекты, ровные газоны и слегка волнующаяся гладь озера.

Новый сезон будет интересным и красивым, как сам микрорайон.

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