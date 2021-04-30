Город Спутник расцветает перед майскими праздниками

Еще немного, и наступит май. Окрестности Города Спутника заливает настоящим весенним цветом первых листьев и молодой травы, а с озера вновь тянет свежим почти морским бризом.
Среди пейзажей, за которые так любят Спутник его жители и гости, - и набережная, и тропа здоровья, и пляж, и парк аттракционов, памятники и арт-объекты, ровные газоны и слегка волнующаяся гладь озера.
Новый сезон будет интересным и красивым, как сам микрорайон.
Узнайте больше можно на penza-sputnik.ru.
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